Erdoğan’dan mesaj: Milletimizin hizmetinde mesaimiz devam ediyor

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan Twitter hesabı üzerinden bir video paylaştı.

Masa başında notlar aldığı ve ilgili bakanlarla bilgi alışverişi yaptığı görülen Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında; “Milletimizin hizmetinde mesaimiz devam ediyor. Tüm kurum ve kuruluşlarımızın çalışmalarını yakından takip ediyor, adımlarımızı eşgüdüm içerisinde atmayı sürdürüyoruz.” ifadelerine yer verdi.

‘TATİLİN UZAMASI BİLİM KURULU KARARI İLE OLMALI’

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile ilgili yaptığı değerlendirmede, okulların tatilinin uzayıp uzamamasının Bilim Kurulu kararı ile olmasını söyledi.

Uzaktan eğitime ilişkin çalışmaları da değerlendiren Erdoğan, “İnşallah bu çalışma yöntemiyle geleceğe yönelik çok çok farklı bir sistemi de oluşturmuş oluyoruz, oturtmuş oluyoruz.” dedi.

Bakan Selçuk’un okulların tatilin uzatılması yönündeki talimatlarını sorduğu Erdoğan, “Okulların tatili konusunda Bilim Kurulu’nun tavsiyelerini dikkate alacağız” yanıtını verdi

DOĞALGAZ VE ELEKTRİĞİN KAPANMASI

Erdoğan, “(Doğalgaz ve elektriğin kapanması) Biz daha zor günler yaşadık böyle bir şeye girmedik. Sosyal devlette de böyle bir adım atılamaz.” ifadesini kullandı.