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11 Nisan 2023
AnasayfaAlaturka OnlineErdoğan'dan Naci Görür'e: Müsvedde bu... Senin profesörlüğünden bu millete ne hayır gelir?

Erdoğan’dan Naci Görür’e: Müsvedde bu… Senin profesörlüğünden bu millete ne hayır gelir?

Alaturka Online
Alaturka Online

Erdoğan’dan Naci Görür’e: Müsvedde bu… Senin profesörlüğünden bu millete ne hayır gelir?

Alaturka Online
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