Erdoğan’dan öğrenci yurdu açıklaması: Son 19 yılda adeta bir devrim…

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, binlerce öğrencinin yüksek kira talepleri nedeniyle yurt veya ev bulamamasına ilişkin, “Ülkemizin geleceğini emanet edeceğimiz gençlerimizle aramıza, birilerinin kendi siyasi çıkarları için sürekli olarak ürettiği yalanların girmesine izin vermeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Binlerce öğrencinin yüksek kira talepleri nedeniyle yaşadığı yurt veya ev sıkıntısıyla ilgili Erdoğan, şu ifadeleri kullandı;

*Ülkemizin geleceğini emanet edeceğimiz gençlerimizle aramıza, birilerinin kendi siyasi çıkarları için sürekli olarak ürettiği yalanların girmesine izin vermeyeceğiz.

*Son 19 yılda adeta bir devrim gerçekleştirdiğimiz eğitim-öğretim imkânlarımızı inşallah daha da genişleteceğiz.

İlginizi Çekebilir Kılıçdaroğlu ‘küfürü kıyameti bırak’ dediği Erdoğan’a seslendi: Ne zamana kadar kaçacaksın?