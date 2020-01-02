Erdoğan’dan önemli açıklamalar

Erdoğan’ın konuşmasından satır başları:

*Site kültürü bizim kültürümüz değil ama Türkiye’de bu anlayış maalesef egemen olmaya başladı.

*Artık şehirlerimizin dış güvenliğini surlar ve hendeklerle koruyamayacağımız, içerideki düzeni de sadece kolluk gücüyle sağlayamayacağımız bir yere gelmiş durumdayız.

*Şehirlerin güvenliği ilk zamanlarda genellikle harici tehditlerden kaynaklanan güvenlik ihtiyacı zamanla çeşitlenmiştir.

*İnsanoğlu kimi zaman surlar inşa ederek, hendekler kazarak tedbirler almaya çalışmıştır.

* Bugün hâlâ surlarıyla ayakta kalan ünlü pek çok şehir bulunuyor.

*Küçük hesaplar yaparsak şehirlerimize ihanet etmiş oluruz, burada kararlı duruş şart. Dikey mimariyle şehirlerimize ihanet etmiş oluruz.

*Ülkemizde yeni gecekondu inşası kesinlikle olmadığı gibi eskilerin de önemli bir bölümü kentsel dönüşüm projeleriyle ortadan kalkmıştır.

*Fransa’da yaşananları görüyorsunuz, Paris sokakları ne hale geldi biliyorsunuz, bunları daha büyük sorunlar bekliyor.

*Paris’te polisler insanları yerlerde nasıl sürüklüyor görüyorsunuz, ama Türk polisi buna benzer bir şey yapmış olsa dünyayı ayağa kaldırılar.