Erdoğan’dan “Onur Şener cinayeti” açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, üç kamu görevlisinin karıştığı müzisyen Onur Şener cinayetiyle ilgili açıklama yaptı.

Geçen cumartesi gecesi müzisyen Onur Şener’in Ankara’da sahneye çıktığı eğlence mekanında tartıştığı müşteriler tarafından öldürülmesinin yankıları sürüyor. Şener’in katil zanlıları İlker Karakaş ve Ali Gündüz’ün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda iş müfettişi, Semih Soyalp’ın ise Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş.’de mühendis olduğu ortaya çıkmıştı.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Resim ve Heykel Müzesi Açılış Töreni’ne katılan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Onur Şener cinayetiyle ilgili açıklama yaptı:

– Kimi müessif adli vakalar üzerinden kamu kurumlarının, kamu görevlilerinin hedef gösterilmesini yanlış buluyoruz. Hunharca katledilen müzisyen kardeşimizin acısını istismar etmek, siyasetin malzemesi haline getirmek, böyle elim bir hadise üstünden farklı hesaplar görmek ne ahlakidir ne insanidir ne vicdanidir. Bu her şeyden önce babasını kaybeden kız çocuğumuza, toprağa veren ailesine, hayat arkadaşına veda eden sevgili eşine yapılmış bir zulümdür.

– Milletçe hepimizin yüreğini dağlayan hadiseler karşısında elbette tepki göstereceğiz. Faillerin hak ettikleri cezayı alması için meselenin takipçisi olacağız. Ama bunu yaparken maktulün sevdiklerini yaralayan acıları daha da derinleştiren fevriliklerden uzak duracağız.

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