Erdoğan’dan, Özkoç 1 milyon liralık tazminat davası

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik “Kılıçdaroğlu Esed’in Suriye’de İsrail’in Filistin’de hayata geçirmeye çalıştığı insansızlaştırma politikasına destek veren bir yerde durmakta. Türkiye’nin buradaki mücadelesini sürekli fitne ile yalanla lekelemeye çalışan her kim olursa olsun haysiyetsizdir, onursuzdur, şerefsizdir, alçaktır, haindir” ifadelerinden sonra, Erdoğan’a yanıt CHP’li Özkoç’tan gelmişti.

Özkoç TBMM’de düzenlediği basın toplantısında, Erdoğan için “Bizim şehitlerimize, ‘kelle’ diyen bir kişinin sıfatlarını sayıyorum ben size; Şehide kelle diyen kişi haysiyetsizdir, şehide kelle diyen kişi Türkiye Cumhuriyeti’nde şerefsizdir, şehide kelle diyen kişi onursuzdur, şehide kelle diyen vatan hainidir” demişti.

ERDOĞAN’DAN TAZMİNAT DAVASI

Basın toplantısının ardından TBMM’deki genel oturumda da konuşan Özkoç kürsüde AKP’li vekillerin saldırısına uğradı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da CHP’li Engin Özkoç hakkında 1 milyon liralık manevi tazminat davası açtı ve suç duyurusunda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın avukatı Hüseyin Aydın, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik hadsiz ve edepsiz açıklamaları nedeniyle, Engin Özkoç aleyhine 1 milyon liralık manevi tazminat davası açtık. Ayrıca ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ suçundan suç duyurusunda bulunduk” dedi.

SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATMIŞTI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da Özkoç hakkında, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik sözleri nedeniyle ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ suçundan soruşturma başlatmıştı.

İLGİLİ HABER CHP’li Özkoç’un yüzünde ve kafasında kızarıklık oluştu! İLGİLİ HABER Bakan Gül’den flaş Engin Özkoç açıklaması