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10 Nisan 2023
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Erdoğan’dan Paskalya Bayramı mesajı

Alaturka Online
Alaturka Online

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hıristiyan vatandaşların Paskalya Bayramı’nı kutladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

“Geçmişten bugüne farklı inanç, kültür ve geleneklerin barış ve huzur içinde özgürce yaşadığı Anadolu topraklarında birlik, beraberlik ve kardeşlik hasletlerimizi canlı tutmaya devam ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti çatısı altında her bir vatandaşımızı, bu büyük milletin müstesna bir değeri olarak görüyor; hep birlikte daha güçlü ve müreffeh bir geleceğe omuz omuza yürüyoruz. Paskalya münasebetiyle Hristiyan vatandaşlarımıza ve tüm Hıristiyanlara esenlikler diliyorum.” (AA)

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