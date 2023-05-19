Erdoğan’dan Rize fırçası

CHP‘nin 46 yıl sonra Rize’den milletvekili çıkarması Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı kızdırdı. Memleketinden CHP’nin TBMM’ye vekil göndermesine sinirlenen AKP Genel Başkanı, listelerin belirlenmesinde etkili olan AKP Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir’den özel bir seçim analizi istedi. En son 1977 yılında Rize’den vekil çıkaran CHP, 14 Mayıs seçimlerinde Tahsin Ocaklı’yı milletvekili seçtirdi. AKP, Rize’de yüzde 53.40 oy oranı ile 2 vekil çıkarırken, CHP yüzde 21.46’lık oyla bir milletvekili kazandı. Erdoğan, CHP’nin vekil çıkarmasından dolayı Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir’i sorumlu tuttu ve memleketindeki oy düşüşünde milletvekili listesinin etkili olduğunu vurguladı.

Muhammed Avcı, Harun Mertoğlu, Tahsin Ocaklı

YARDIMCISI LİSTE BAŞI

2018’de AKP Rize’de 3-0 yapmıştı. Beş yıl önce listenin üçüncü sırasında yer alan Muhammet Avcı, 14 Mayıs seçiminde liste başı oldu. AKP Teşkilat Başkanı Kandemir’in yardımcılığını yapan Avcı’nın liste başı gösterilmesine seçim öncesi Rize’de de tepki oluşmuştu. Erdoğan’ın memleketinde AKP’nin son üç seçimdeki oy yüzdesinde ciddi biçimde düşüş yaşanıyor. 1 Kasım 2015’te yapılan seçimde Rize’de yüzde 75.4 oy oranı ile rekor kıran AKP, 2018’de 11 puan düşüşle 64.8’e geriledi. 14 Mayıs’ta ise yine 11 puanlık düşüş ile bu oran yüzde 53.40’a kadar indi.

Öte yandan Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen İstanbul Ulaşım Sektörü Buluşması’nda konuştu. Erdoğan, “İnşallah 28 Mayıs’ta öyle bir zafer elde edelim ki 29 Mayıs fethini hep birlikte kutlayalım. Halkbank vasıtasıyla 1,5 milyon liraya kadar hazine destekli taşıt kredisiyle yanınızda yer alıyoruz” dedi.