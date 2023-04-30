Erdoğan’dan sağlık durumuyla ilgili açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan 5 TV’nin ortak yayınında gündeme dair soruları yanıtladı. Sağlık durumuyla ilgili son bilgiyi paylaşan Erdoğan, şunları söyledi;

Gayet iyiyim. Zaten o günden sonra ben meydanlarda programlarımı yaptım. Bunlardan en önemlisi Ankara programıydı. Durmadan ara vermeden yol devam ettik.

*Oralar bizim bir yerde enerji kaynağımız oluyor. Öncelikle bizi ekranları başında izleyen dünyanın dört yanındaki kardeşlerime selamı gönderiyorum.

YURT DIŞI OY KULLANIMI

*3 milyon 300 bin yurtdışı seçmen statüsüne sahip vatandaşımız var. Yurtdışında 4 bin 469 sandık kurulacak. Bu işlem yurtdışı temsilciklerinde 9 Mayıs’ta son bulacak.

*Gümrük kapılarında ise Mayıs’ta son bulacak. Vatandaşlarımın oy kullanma haklarını süratle giderecek ve vatandaşlarımız oylarını kullanabilecekler.

*Yurt dışında sandığı artık vatandaşımızın ayağına götürüyoruz. 14 Mayıs’ta inşallah yeni bir rekor kıracağımıza inanıyorum.

*Oy kullanma süreci sıkıntısız devam ediyor. Türkiye’de oy ve sandık güvenliği noktasında ne yapılıyorsa yurt dışındaki seçimlerde de aynısını yapıyoruz.

SANDIK GÜVENLİĞİ

*Türkiye’de sandık güvenliği için ne yapılıyorsa yurtdışında da yapılıyor. Her gün oylar çuvallara koyularak mühürleniyor ve büyük elçiliklere gönderilerek 6 ayrı kilitli bir odaya koyuluyor. Bu kilidin anahtarları temsilcilerde bulunuyor.

*Biri olmadan kapı kesinlikle açılamıyor. Muhalefet ise işi garantiye almak için ‘sandık güvenliği diyor. Sizin de temsilcileriniz var, eşeği sağlam kazığa bağlayın da bunları demeyin.