Erdoğan’dan seçime saatler kala cami açılışı…

Türkiye’nin en değerli lokasyonunda bulunan Merkez Bankası’nın Beşiktaş Levent’teki 18 dönümlük arazisi üzerinde inşa edilen Barbaros Hayrettin Paşa Camii’nin yapımı tamamlandı.

CAMİLERİN ÖNÜNDE MİTİNG

Türkiye’nin metrekare birim fiyatı en yüksek ofis, rezidans ve alışveriş alanlarının bulunduğu bölgedeki son boş parsel olan arazide yükselen caminin açılışı bugün Cumhur İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılacak. Erdoğan, bugün ayrıca Sultangazi’de Sultançiftliği Merkez Camii önünde ve Bahçelievler’de Şirinevler Ulu Camii önünde düzenlenecek mitinglere katılacak.

ESKİ AKP’Lİ VEKİL YAPTI

Seçim maratonuna seccade ile başlayan, Sultanahmet Camii’nin avlusunu miting alanına çeviren Erdoğan’ın açacağı Barbaros Hayrettin Paşa Camii’nin yapımı eski AKP Rize Milletvekili Abdülkadir Kart‘ın şirketi olan ASL İnşaat tarafından gerçekleştirildi.

BAĞIŞÇILARI BİLİNMİYOR

İstanbul Cami ve Eğitim-Kültür Hizmet Birimleri Yaptırma ve Yaşatma Derneği tarafından yaptırılan caminin bağışçılarının kim olduğu ise bilinmiyor.

Üç yılda tamamlanan cami 7 bin metrekarelik alana oturuyor. Kapalı alanlarda 11 bin, açık alanda 9 bin olmak üzere toplam 20 bin kişi aynı anda namaz kılabilecek. 750 araçlık otopark ve anaokulu, kitap – kahve, dijital sanatların sergileneceği salon gibi birimler inşa edildi. Kadınlar için 5 bin kişilik alan tahsis edilen camide, 3 bin metrekare mahfil alanı olarak ayrıldı.

ARAZİ, MERKEZ BANKASI’NIN ELİNDEN ALINDI

Levent Büyükdere Caddesi üzerinde, Özdilek AVM ve Kanyon AVM’nin hemen karşısında ve İş Kuleleri’ne yaklaşık 350 metre mesafede bulunan arazinin imar planı “merkezi iş alanı”ndan “dini tesis alanı”na alınmıştı. Merkez Bankası’nın itirazlarına rağmen arazi elinden alınmıştı.

MERKEZ BANKASI İTİRAZ ETMİŞTİ

Müftülüğün isteği üzerine hazırlan imar planı değişikliğine karşı çıkan Merkez Bankası, 29 Haziran 2015 ve 30 Eylül 2015’te İBB’ye gönderdiği yazıda şöyle demişti: “Bankamızın İstanbul’daki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla söz konusu arsanın da dahil olduğu kapsamlı bir çalışma, Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü ve Kültür ve Turizm Bakanlığı ile başlatılan yazışmalar ve görüşmeler yoluyla devam etmesi nedeniyle, ilgi yazınızda bahsedilen imar planı değişiklik talebiniz uygun görülmemektedir.”

Ancak Merkez Bankası‘nın itirazı İBB İmar ve Bayındırlık Komisyonu tarafından uygun bulunmadı ve plan değişikliği AKP’li meclis üyelerinin oy çokluğuyla kabul edildi. 2017 yılına gelindiğinde plan değişikliği koruma kurulları tarafından da uygun bulundu.

Yeni imar düzenlemesinden sonra, tapu kayıtlarında Merkez Bankası‘na ait olduğu belirtilen alana cami yapılabilmesi için söz konusu arazinin mülkiyeti Milli Emlak‘a devredildi.