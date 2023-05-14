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14 Mayıs 2023
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Erdoğan’dan seçimle ilgili ilk değerlendirme

Alaturka Online
Alaturka Online
Gündem

Türkiye seçim sonuçlarına kilitlendi. Oy sayımı devam ederken, Cumhur İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan açıklama geldi.

“ALELACELE SONUÇLAR AÇIKLAMAYA KALKMAK MİLLİ İRADENİN GASPI ANLAMINI TAŞIR”

Erdoğan, Twitter hesabından paylaştığı mesajda şunları belirtti:

* “14 Mayıs seçimlerinin uhulet ve suhulet ile büyük bir demokrasi şöleni şeklinde gerçekleşmesi, Türkiye’mizin sahip olduğu demokratik olgunluğun ifadesidir.
* Seçim böylesine olumlu ve demokratik atmosferde geçmişken, oy sayımı da halen sürerken, alelacele sonuçlar açıklamaya kalkmak, milli iradenin gaspı anlamını taşır.

* Milletimizin teveccühünün devam eden oy sayımına yansıyor olmasından memnuniyet duyuyoruz.

“HER NE OLURSA OLSUN SANDIKLARIN BAŞINDAN AYRILMAMALARINI RİCA EDİYORUM”

* Tüm dava ve yol arkadaşlarımdan, sonuçlar resmi olarak neticelenene kadar, her ne olursa olsun sandıkların başından ayrılmamalarını rica ediyorum.

* Demokrasi adına oy veren ve seçim çalışmalarında yer alan tüm vatandaşlarımı tebrik ediyor, her birine ayrı ayrı şükranlarımı ifade ediyorum.”

Alaturka Online
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