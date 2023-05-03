Erdoğan’dan seçmene ilginç sözler

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Trabzon Meydan Parkı’nda, Yeni Zigana Tüneli’nin açılış törenine katıldı. Erdoğan, burada şunları söyledi:

“14 MAYIS’TA BUNLARI SANDIĞA GÖMMEYE SÖZ MÜ TRABZON?”

*Manda ve himaye kabul edilemez’ düsturuyla İstiklal Mücadelesi’ni başlatanların evlatları, mandacı Kemal ve arkadaşlarını 14 Mayıs’ta tarihin tozlu raflarına atacaktır. Söz mü Trabzon? 14 Mayıs’ta bunları sandığa gömmeye söz mü Trabzon?.. Ağasıyla, paşasıyla, örgütçüsüyle, mandacısıyla, tefecisiyle bunları 14 Mayıs’ta sandığa gömüyor musun Trabzon?

*Bugüne kadar Trabzon’a ne kadar yatırım yaptık, biliyor musunuz? 90 milyar lira tutarında kamu yatırımı yaptık. Trabzon’u ihmal etmedik, edemezdik. Trabzon ile beraber bu yola yürüdük.

*Bu yatırımlarla birlikte şehrimize eğitimde 3 bin 80 adet yeni derslik kazandırdık. İkinci devlet üniversitesini kurduk. Gençlik ve sporda 9 bin 607 kişi kapasiteli yükseköğrenim yurt binaları açtık.

*41 bin seyirci kapasiteli stadyum dahil, 95 spor tesisini hizmete sunduk. Çevre ve Şehircilik’te TOKİ vasıtasıyla 8 bin 76 konutu tamamlayıp hak sahiplerine teslim ettik. Bin 31 konutun yapımına devam ediyoruz. Şimdi de Trabzon’a ‘İlk Evim’ ile 2 bin 550 konut, ‘İlk İşyerim’ ile 250 işyeri yapacak, ‘İlk Arsam’ ile 500 altyapısı hazır arsa vereceğiz.

“EVLATLARIMIZIN ELLERİ BİR ÖMÜR BOYU YAKAMIZDA OLUR, ONU DA BİLİN”

*Gençler unutmayın, bizim için asıl olan kazanılmadık gönül bırakmamaktır. Gerisi Allah’ın izniyle muhakkak gelecektir. Bu konuda ben sizlere güveniyorum gençler. Eğer bunu yapmaz ve seçimde bir kazaya yol açarsak, evlatlarımızın elleri bir ömür boyu yakamızda olur, onu da bilin.

*Yarın Giresun, Ordu ve Samsun’dayım. Oradaki kardeşlerimize de şimdiden kendilerinden aynı gayreti beklediğimi ifade ediyorum. Biz milletimizden 14 Mayıs’ta desteği birileri gibi öyle palavra atarak, dilimize geleni söyleyerek istemiyoruz. Biz eserlerimizle konuşuyoruz.

*Bizimle icraatlarımıza hayalleri bile yetişemeyenler de öyle saçmalayıp gezer. Fındığın nerede yetiştiğini bilmezler.

*Fındık üreticisini tahrik etmeye çalışırlar. Bunların söylediklerine inanıyor musunuz? Ömürlerinde çay bahçesine girmemişlerdir, çay üreticisini tahrik etmeye çalışırlar. Her yerde aynı taktiği uyguluyorlar. Ama yabancı çoban misali kimseyi inandıramıyorlar.

“MANDACILIK ÖZLEMİ VAR”

*Terör örgütlerinin elebaşıları her gün Kılıçdaroğlu’na destek çağrısı yapıyor. Kimseden ses çıkmıyor. Terör örgütlerinin ev sahibi edasıyla yaptığı açıklamalara sadece Kılıçdaroğlu değil, masadaki diğer ortaklar da itiraz etmiyor. Hiçbirisi. Tablo gerçekten çok vahim.

*Bir yanda Cumhuriyetin kurucu partisi olduğunu iddia eden CHP var, diğer yanda Cumhuriyet ile hesaplaşmaya geldiklerini söyleyenler var. Bir yanda, lafa gelince milliyetçiliği kimseye bırakmayan bir hanımefendi var, diğer yanda Türkiye’yi Suriyelileştirmekten söz eden bir başka kadın var.

*Bir yanda ağzından Millî Görüş’ü düşürmeyen biri var, diğer yandan insanımızın tüm değerlerini çiğneyenler var. Bir yanda bizimle bir zamanlar yol yürüyenler var, maalesef, başka sermayeleri de yok.

*Onların omuzlarında bize ateş edenler var. Nasıl oluyorsa hepsi aynı masanın etrafında buluşmuş, kin ve nefret tohumları saçarak bizim üzerimizden doğrudan milletimize parmak sallıyor. Her senaryo gibi bunun da zaafları, gerisindeki asıl silüeti kendini belli etmeye başladı.

*Cumhuriyetimizin ilk asrına damgasını vuran, ülkemizin 21 yıllı kazanımlarına niye düşmanlık ettikleri anlaşıldı. Türkiye Yüzyılı hayalimize çelme takmak için niçin bu kadar canhıraş gayret gösterdikleri anlaşıldı.

*Kardeşlerim, meğer bunların aklında milletimizin Millî Mücadele’yi zafere ulaştırarak, bir asır öncesinde Anadolu topraklarına gömdüğü mandacılık özlemi var.

“AK PARTİ HÜKÜMETİNİN VERDİĞİ BİR ALLAH KURUŞU YOKTUR”

*Darbelerin, cuntaların, vesayetin terörün gerisinde hep ülkemizi manda tarzı bir yönetimin boyunduruğu altında tutma çabasını görüyoruz. AK Parti bu ülkede gerçekleştirdiği demokrasi ve kalkınma devrimi ile tüm dünyaya bir mesaj vermiştir. Bu mesaj, Türkiye’nin ve Türk milletinin siyasi ve ekonomik özgürlüğüne olan bağımlılığının haykırışıdır.

*Ülkemizin iftihar vesilesi projelerine, işte hemşeriniz, Sürmeneli Bayraktar ailesine şu anda bunlar saldırıyor mu? İHA’ya saldırıyor mu? SİHA’ya saldırıyor mu? Akıncı’ya saldırıyor mu? Kızılelma’ya saldırıyor mı? Ama tutturamayacaklar.

*Güya, ben onlara krediler vermişim. Bay bay Kemal, eğer yüreğin el veriyorsa, gerçekten zerre kadar yüreğin varsa, Bayraktar grubuna Tayyip Erdoğan’ın, AK Parti hükümetinin verdiği bir Allah kuruşu yoktur.

*Sıkıyorsa, çık açıkla. Yok. Allah rahmet eylesin, Özdemir Bayraktar Bey, zaten devletten bırakın kredi almayı arsa dahi kabul etmedi. Bunlar böyle. Yalan bunlarda ganimet. Ama hesabını ödeyecekler. Biz bu dayatmayla, vesayetle mücadelemizde yüzleştik. (ANKA)