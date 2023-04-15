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15 Nisan 2023
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Erdoğan’dan Selahattin Demirtaş açıklaması

Alaturka Online
Alaturka Online

Kocaeli Şehir Hastanesi açılışında konuşan Erdoğan şu ifadeleri kullandı;

*Kocaeli Şehir Hastanemiz 1218 yatağıyla, deprem izolatörlü modern inşaatıyla her türlü imkana sahip birimleriyle, bakıyorum iftihar ediyorum.

*Türkiye’yi sağlık alanında sadece kendi vatandaşlarına hizmet etmekle kalmayıp küresel bir cazibe merkezi haline dönüştürmekte kararlıyız.

*Hatay’daki Defne Devlet Hastanesi var ya inşallah 1,5 ay içinde hizmete girecek.

*Başbakanlığım döneminde bir ara 135 milyar doların üzerine de Merkez Bankasının rezervi çıkmıştı. Şimdi yine onu yakalayacağız.

MUHALEFETE ELEŞTİRİ

*Selo’yu çıkaracaklarmış. Çocuk katilini çıkaracaklarmış. Benim milletim bu çocuk katiline dışarı çıkarma sözü verenlerle beraber olur mu?

*Ya bunlara bu vatan teslim edilir mi? Af edersiniz 5 koyunu güdemeyecek olanlara bu vatan teslim edilir mi? Kandil’e, terör örgütüne bu ülke teslim edilir mi?

*Dün Diyarbakır’daydık. Başkanım bizi bunların eline bırakmayın dediler. Biz sizi bunların eline bırakır mıyız?

*Bay Bay Kemal, ‘Yurt dışından 300 milyar dolar getireceğim.’ diyerek ülkeyi tefecilere kendisi pazarlamıyor mu?

“HAZİNEYİ TAM TAKIR EDECEKLER”

*Ne eğitimde ne sağlık da ne diplomasi de bunların yaptığı bir şey yok. Bunların millete herhangi vaatleri bulunmuyor.

*Tek yapacakları ortaklarına cumhurbaşkanlığı yardımcılığı koltuğu vermek. Hazineyi tam takır edip ülkeyi işçi memur maaşları ödeyemez hale getirmek. Bunlar bunu daha önce yaptı.

 

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