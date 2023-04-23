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23 Nisan 2023
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Erdoğan’dan şoke eden sözler! Çocuk bayramında çocukları siyasete alet etti

Alaturka Online
Alaturka Online


Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla depremzede çocukları kabul etti. Her bir çocuk bir bakan koltuğuna oturarak hedeflerini anlattı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı koltuğunda oturan kız çocuğu kısa bir konuşma yaptı.

Erdoğan, konuşmasını tamamladıktan sonra çocuğa, “Bu kadar mı? Ama enerjide ben biliyorum ki siz çok gayretlisiniz. Hele hele şimdi Karadeniz gazını çıkardınız ki… Karadeniz gazıyla artık dışa bağımlılıktan yavaş yavaş kurtuluyoruz. Ama Sayın Bakanım bu muhalefet, bizin dilimizden anlamıyor ya… Ne yapacağız onları?” dedi.

Erdoğan’ın ifadeleri karşısında şaşkınlık yaşayan öğrenci, “Nasıl yani?” dedi.

Konuşmayı sürdüren Erdoğan, şunları söyledi: “Biz gazı bulduk diyoruz onlar nerede? Karadeniz’de. Nerede? Filyos’ta. Haritada bize Filyos’u gösterin ey muhalefet. Bilmezler. Nerde Filyos? Zonguldak’ta.”

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