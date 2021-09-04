Erdoğan’dan uzun saçlı çocuğa: Ulan oğlum bu ne hal? Geç şuraya

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın Rize’deki açılış töreninde kurdele kesme merasimi sırasında yanındaki çocuklarla kurduğu iletişim sosyal medyada gündem oldu. Erdoğan önce, “Tayyip dede” diyerek söze başlayan ve kendisine bir şeyler anlatan çocuğa, “Tamam be, tamam ulan” sözleriyle karşılık verdi. Ardından aynı çocuğu, kurdeleyi erken kestiği için başına vurarak uyardı. Erdoğan, sonrasında ise yanına gelen bir başka çocuğa, “Ulan oğlum ne bu hal? Geç şuraya!” dedi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, Rize’de Salarha Tüneli Açılış Töreni’ne katıldı. Kurdele kesme merasimi sırasında Erdoğan’ın küçük çocuklarla kurduğu iletişim sosyal medyada gündem oldu.

ÖNCE “TAMAM ULAN” DEDİ, SONRA KAFASINA VURDU

Erdoğan önce, “Tayyip dede” diyerek söze başlayan ve kendisine bir şeyler anlatan çocuğa, “Tamam be, tamam ulan” sözleriyle karşılık verdi.

Ardından aynı çocuk kurdeleyi erken kestiği için çocuğun başına vurarak uyardı. O sırada başına vurulan çocuğun yanındaki yaşça büyük bir çocuk gülümseyerek kendince tepki verdi. Erdoğan o çocukla da kısa bir süre konuştu. Ancak ne dediği anlaşılmadı.

Erdoğan, törenin sonlarına doğru ise yanına gelen bir başka çocuğa, “Ulan oğlum ne bu hal? Allah iyiliğini versin. Geç şuraya!” dedi.

“ÇOCUKLARA BÖYLE DAVRANAMAZSIN”

O görüntülere çok sayıda sosyal medya kullanıcısı gibi tepki gösteren CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, “Ne yapıyorsun? Böyle olmaz. Çocuklara böyle davranamazsın. Kim olursan ol!” ifadelerini kullandı.

“YANINDAKİ KIZ ÇOCUĞUNUN GÜLEREK GÖSTERDİĞİ OLGUNLUĞU GÖSTEREBİLSEYDİ KEŞKE”

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya da, “Recep Tayyip Erdoğan’ın, kurdeleyi kendinden önce kesen küçük çocuğun kafasına vurması, bir öğretmen olarak beni çok üzdü. Yanındaki kız çocuğunun, gülerek gösterdiği olgunluğunu gösterebilseydi keşke” sözleriyle tepkisini dile getirdi.

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