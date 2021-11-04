Erdoğan’dan video mesaj: 2021’de çift haneli büyüyeceğiz

Bu sabahki Türkiye 2023 Zirvesi’nde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın bir video mesajı yayımlandı. Türkiye’nin yıl sonunda çift haneli büyüyeceğini söyleyen Erdoğan, “Felaket tellallarına prim vermeden Türkiye’yi üretim ve istihdam temelleri üzerinde yükseltmeyi sürdüreceğiz” dedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Türkiye ekonomisinde büyümenin bu yıl çift haneli olacağını söyledi.

Bu sabah Türkiye 2023 Zirvesi’nde bir video mesajı yayımlanan Erdoğan, “Uluslararası kuruluşlar yüzde 9 tahmininde bulunsa da biz yıl sonu itibarıyla çift haneli büyüme rakamlarına ulaşacağımızı düşünüyoruz” dedi.

Avrupa Yatırım ve Kalkınma Bankası’ndan (EBRD) yapılan açıklamada, Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 9 büyüyeceği tahmininde bulunulmuştu.

ÜRETİM VE İSTİHDAM VURGUSU

Erdoğan ayrıca, salgın nedeniyle küresel ölçekte bozulan ekonomik dengelerin yol açtığı maliyetleri içeriye en az şekilde yansıtmak için gereken tedbirleri aldıklarını belirterek “Felaket tellallarına prim vermeden, gözlerimizi hedeflerimizden bir an olsun ayırmadan Türkiye’yi üretim, ihracat, yatırım ve istihdam temelleri üzerinde yükseltmeyi sürdüreceğiz” diye konuştu.

“Elektrik ve doğalgaz fiyatlarındaki maliyet satış oranlarında devlet olarak ciddi seviyede sübvansiyon yapıyoruz” diyen Erdoğan şöyle devam etti:

“Sosyal yardım sistemimizi etkin şekilde işleterek geliri olmayan ve çok düşük gelirli vatandaşlarımıza destek oluyoruz… Bu politikalara önümüzdeki dönemde de devam edeceğiz.”

Erdoğan, hakkında sosyal medyada asılsız iddialar paylaşan kişiler hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunmuştu. (REUTERS)



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