Erdoğan’dan “yağma” açıklaması

Deprem sonrası Gaziantep’e giden Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, tıpkı dün olduğu gibi bugün de “Geçiş süreci için 10’ar bin lira nakdi yardım yapacağız” dedi.

Ölü sayısının 14 bin 14’e yaralı sayısının 63 bin 794’e çıktığını duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantep’teki kayıplar ilgili de şunları söyledi: “944 bina yıkıldı. 1415 vatandaşımız hayatını kaybetti. 10 bin 395 vatandaşımız yaralı.”

Yağma olaylarına dikkat çeken Erdoğan, “Bazı yerlerde maalesef, bakıyorsunuz, marketlere, AVM’lere yağma oluyor. Devlet, OHAL’le bu yağmalama gayretlerine müdahale etme imkanını yakalayacaktır” dedi. Erdoğan’ın konuşmasından diğer satırbaşları şöyle:

KARAVANA SIKINTISI VAR

– Bir taraftan konteyner çalışmalarımız, diğer taraftan yurt dışından gelecek konteynerlerimizi var. Gelen konteynerlerimizi illere dağıtacağız. Bazı bölgelerde karavanalarla sıkıntısı olan vatandaşlarımızın sıkıntısını giderme içerisinde olacağız.

– Süreci ne yazık ki siyasi istismara yönlendirenler var. Bu istismara benim halkım izin vermeyecektir. Bugün OHAL ile ilgili TBMM’de kanunun 3 ay süreyle ilanını yapacağız. Cumhurbaşkanı olarak ben şu anda imzamı attım ve Resmi Gazete’de yayımlandı. Bugün Meclis’te yapılacak oylama ile OHAL yürürlüğe girmiş olacak.

– Hiç endişe etmeyin, biz bugüne kadar Van’da devasa depremi nasıl atlattıysa, Malatya’da Bingöl’de, İzmir’de nasıl atlattıysa orada binalara sahiplerine hızla yaparak teslim ettiysek aynı şekilde bu 10 ilimizde de bunu süratle yapacak, konutları teslim edeceğiz.