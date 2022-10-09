Erdoğan’dan yeni asgari ücret açıklaması

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) 5. Olağan Genel Kurul ve 6. Gençlik Buluşması’nda konuşan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, “Derdimiz şu an itibariyle inşallah aralık ayındaki yapılacak olan yeni değerlendirmelerle de asgari ücreti en uygun rakama çıkarmak” dedi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) 5. Olağan Genel Kurul ve 6. Gençlik Buluşması’na katıldı.

Sinan Erdem Spor Salonu’ndaki törende konuşan Erdoğan, şunları söyledi;

*Rusya Ukrayna arasındaki savaşta arabulucu rolünü oynayan ülke hangi ülke? Türkiye. Türkiye tüm bu olaylar karşısında yıprandı mı? Tam aksine, şu anda Avrupa’da herkes tutuşmuş vaziyette.

*Acaba bu kış nasıl geçecek. Biz bütün hazırlıklarımızı yaptık. Bütün hazırlıklarımızla beraber, milletimize doğalgazı da kömürü de hazırlamış vaziyetteyiz. Derdimiz şu anda daha uygun fiyatlarla vatandaşımıza doğalgazı nasıl ulaştıracağız. Bunun gayreti içerisindeyiz.

ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

*AK Parti iktidarı zulme rıza göstermez. Zulmedilmesini asla istemez. Derdimiz şu an itibariyle inşallah aralık ayındaki yapılacak olan yeni değerlendirmelerle de asgari ücreti en uygun rakama çıkarmak.

*Gençler, okullar açılırken sıraların üzerinde kitaplarınızı buldunuz mu? Yardımcı kitapları buldunuz mu? Bu sıralardan biz de geldik geçtik.

*Biz kırtasiye dükkanlarında kitap bulamazdık, defter bulamazdık. Biz bu derdi çektik bizim evlatlarımız çekmesin dedik.

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