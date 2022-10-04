Erdoğan’dan Yunanistan Başbakanı’na yanıt: Gereği neyse her zaman yapacağız

Yunanistan Başbakanı Miçotakis’in açıklamalarına yanıt veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Yunanistan Başbakanı, ABD’den yardım istiyor. Neye karşı? Türkiye’ye karşı. Ne yaparsan yap, biz gereği neyse bunu her zaman yapacağız, yapmaya hazırız” dedi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mevlid-i Nebi Haftası Açılış Programı ile Uluslararası Hafızlık ve Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması Ödül Töreni’nde yaptığı konuşmada, Yunanistan Başbakanı Miçotakis’in açıklamalarına yanıt verdi.

Yunanistan Başbakanı’nın Türkiye’ye karşı ABD’den yardım istediğini vurgulayan Erdoğan, “Ne yaparsan yap, biz gereği neyse bunu her zaman yapacağız, yapmaya hazırız” ifadelerini kullandı.

“NE SUSTURABİLDİLER, NE DURDURABİLDİLER”

Erdoğan, programdaki konuşmasında şunları söyledi:

* “Bir zamanlar birileri bizim ezanımızı aslından değiştirerek Türkçeleştirerek o şekilde söylemediler mi? Ama daha sonra aslına rücu etti ve bugünkü haliyle nidalar yükselmeye başladı. Zannettiler ki susturacağız. Zannettiler ki durduracağız. Ne susturabildiler, ne durdurabildiler ve bu millet ezanına sahip çıktı.

* Şehadetleriyle dinimizin temeli olan bu ezanlar tarihimizin mukaddes emanetidir. Bir kez daha altını çizerek ifade etmek isterim; istiklalimiz de istikbalimiz de sevgisiz, vatansız, bayraksız ve ezansız olmayacaktır.

* Dünyadaki tüm Müslümanlara karşı derin bir muhabbet besler, tüm ezilenlere karşı merhamet duyarız. Asya’dan Afrika’ya, Kafkaslar’dan Balkanlar’a kadar nerede bir Müslüman varsa gönlümüz ve aklımız oradadır.

“BOSNALI, AZERBAYCANLI, AFGANİSTANLI KARDEŞİMİZİN SEVİNCİYLE SEVİNİR, KEDERİYLE KEDERLENİRİZ”

* Bosnalı, Azerbaycanlı, Afganistanlı kardeşimizin sevinciyle sevinir, kederiyle kederleniriz. Arakanlı, Sudanlı, Yemenli yetimin acısı bizim acımızdır. Filistin çocuğun gözyaşı, Afrikalı anneni feryadı bizi yaralar. Çünkü biz peygamberimizin buyurduğu hakikat gereği Müslümanları bir bedenin azaları olarak görür. Bir binanın tuğlaları olarak biliriz. Dünyadaki tüm mazlumlarla aramızda hiçbir bıçağın kesemeyeceği, hiçbir ateşin yakamayacağı, hiçbir tuzağın yıkamayacağı bir bağ vardır.

* Türkiye’nin yakın çevresiyle birlikte dünyanın farklı köşelerinde yürüttüğü kalkınma yardımı ve insani diplomasi faaliyetlerinin arka planında işte bu tasavvur vardır. Mazlumlara yardımda dünyada bir numarayız. Birinci sıradayız. Öyle zannetmeyin; Amerika, Batı falan değil, bir numara biziz.

* ‘Dünya 5’ten büyüktür’ derken de, ‘herkes için de daha adil bir dünya mümkün’ derken de inancımızın bize emrettiği bu anlayışımızı ifade ediyoruz. Merhametini yitirmiş bir çağda, Diyanetimizle, TİKA’mızla, AFAD’ımızla; düşkünlerin, bir lokma ekmeğe muhtaç fakirlerin yer altı ve yer üstü zenginlikleri emperyalistler tarafından sömürülen mazlum halkların imdadına biz koşuyoruz.

* Ay yıldızlı al bayrağımız dalgalandığı her yerde vatandaşlarımızın yanı sıra orada yaşayanlar için de güveni ve adaleti temsil ediyor. Kardeşlerimiz başta olmak üzere 100 milyonlarca mazlum ve masumun umudu haline gelmenin ağır sorumluluğunu yüreğimizde hissediyoruz.”

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