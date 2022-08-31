Erdoğan’dan Yunanistan ve AB’ye tepki

Yazan:
Alaturka Online
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Harp okulları diploma töreninde konuşan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, “Ege’de tacizleriyle huzursuzluk çıkaranların sadece maşa olduğunu biliyoruz” dedi.

Yayınlanma: 18:10 – 31 Ağustos 2022 Güncellenme:

Erdoğan’dan Yunanistan ve AB’ye tepki

Milli Savunma Üniversitesi Deniz ve Hava Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni’nde konuşan Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları şöyle;

*Birilerinin sırf ordumuzun insan gücü temin ve eğitim kapasitesine darbe vurmak için çıkardığı fitnelerin nasıl boş olduğunun ispatı işte burada karşımızdaki manzaradır.

*Harp okullarımızın eğitim sürelerini 5 yıla çıkartarak, eğitim kapsamını genişletip, kalitesini arttırarak nitelikli askeri personel yetiştiriyoruz.

KIŞLADA CAMİ AÇIKLAMASI

*Bizim devlet geleneğimizde ordu, milletin değerleriyle teçhiz edilmiş bir kurumdur. Ne zaman ordumuz bu vasıflarından uzaklaştırılmışsa bizim için alarm zilleri başlamış demektir.

*Kışla camilerinin kapatılması, asker ailelerine sergilenen ayrımcılık başta olmak üzere bu üzüntü verici gidiş hamdolsun tamamen geçmişte kalmıştır.

*Heybeliada’daki tarihi Bahriye Mektebi Camii’ni yeniden ayağa kaldırıyoruz.

YUNANİSTAN VE BATI’YA TEPKİ

*Ülkemizin yaklaşık 40 yılına mal olan terör saldırılarında sadece milletimizin değerlerine ve varlığına düşman teröristlerle değil onları üstümüze salanlarla da mücadele ettik.

*Ege’de her fırsatta tacizleri ve terbiyesizlikleriyle huzursuzluk çıkartanların sadece maşa olduğunu, asıl mücadeleyi onların gerisindekilerle verdiğini biliyoruz.Doğu Akdeniz’de kopartılan gürültülerinin gerisindeki karın ağrılarının gayet iyi farkındayız.

*AB’nin bizimle ne ekonomik ne demokratik standartlarla mukayese edilemeyecek ülkeleri üye yaparken Türkiye’yi kapıda tutanları çok iyi biliyoruz. NATO’nun çok daha hafif gerekçelerle nerelere güç aktardığını gayet iyi biliyoruz.

*DEAŞ’la en etkin mücadele eden Türkiye’ye gözlerini ve kulaklarını tıkayanların en yakın şahidi biziz. Teröristlere yağdırılan silahları bize parasıyla satmayanların farkındayız.

*Dün, ülkemize ve milletimize karşı husumetini ipini elinde tuttuğu kuklaları vasıtasıyla sergileyenler vardı, bugün de aynı yöntemi izleyenler var.

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