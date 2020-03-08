Erdoğan’dan Yunanistan’a çağrı: Sen de aç kapıları…

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları şöyle

* Hep beraber ayağa kalkıyor muyuz? Annelerimizi şehitlerimizi hayırla yad ediyor muyuz?

* Şehitler tepesinin bekleyen kahramanlar var oldukça istikbalimizi karartmaya kimsenin gücü yetmeyecektir.

* Üzerinde bulunduğumuz bu vatanı vatan yapan şehitlerimizin kanlarıdır.

Erdoğan sınır kapılarının açılmasıyla ilgili Yunanistan’a çağrı yaptı ve şu ifadeleri kullandı:

* Avrupa kapılarına dayanan yüz binlerce insan arasındaki kadınlara yapılan eziyeti kimsenin kınadığını işitmedim

* Ey Yunanistan bu insanlar sende kalmayacak. Senden Avrupa’nın bir başka ülkesine gidecek. Sen niye rahatsız oluyorsun?

* Biz böyle giderse ‘kapıları açacağız’ dedik. İnanmadınız. Ey Yunanistan sen de kapılarını aç bu yükten kurtul. Adil bir yük paylaşımı diyorsak biz de ortak arıyoruz.

Moskova’da Putin’le imzalanan İdlib anlaşması için ise Erdoğan “Geçici de olsa ateşkes imzaladık temenni ederim ki bu burada kalır” ifadelerini kullandı.