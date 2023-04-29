Erdoğan’dan yurt dışında yaşayan vatandaşlara vaatler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yurt dışında yaşayan vatandaşlara yönelik açıklamada bulundu. Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

*Yurt dışında yaşayan aziz vatandaşlarım, önceki iktidar sahipleri yıllarca sizleri görmezden geldi, sadece döviz ihtiyacı olduğunda sizi hatırladı. Biz ise her sıkıntınızda yanınızda olduk, pek çok sorununuzu çözdük, haklarınızı teslim ettik.

*Peki, bundan sonra ne yapacağız? TOKİ vasıtasıyla sizler için özel konut projeleri üreteceğiz. Aile ataşeliklerimizin ve gezici konsolosluk hizmetlerimizin sayısını arttıracağız.

‘HER YIL 10 BİN GENCİMİZİ GETİRECEĞİZ’

*Yurt dışında yetişmiş nitelikli beyinlerin Türkiye’de istihdam edilmelerini sağlayacağız. Parlamentoda sizlerin temsiline ağırlık verecek, taleplerinizin karşılanmasını temin edeceğiz.

*Yurt dışı borçlanması yoluyla emekli olanlara yurt dışında tam zamanlı çalışma hakkı tanıyacağız.

*Mobil cihazların Türkiye’de kayıtsız kullanım sürelerini sizler için 180 güne çıkartacağız.

*Türkiye’ye getirdiğiniz araçların tekrar girişi için yurt dışında kalma şartını 30 güne düşüreceğiz.

*Askerlik yapanların ikili anlaşmalar çerçevesinde vatani görevlerinin Türkiye’de de tanınmasını sağlayacağız.

*Yurt dışında yaşayan 10 bin gencimizi her yıl ülkemize getireceğiz. Ülkemizin dünyadaki temsilcisi olarak gördüğümüz siz kıymetli vatandaşlarımıza sahip çıkmaya devam edeceğiz. Biriz, iriyiz, diriyiz. Sizlerle birlikte Türkiye’yiz.

*’Türkiye Yüzyılı’nı inşallah ‘Güçlü Türkiye Güçlü Diaspora’ şiarıyla beraber inşa edeceğiz. Bunun için sizlerden sandıklara koşmanızı, 14 Mayıs’ta yine bir destan yazmanızı bekliyorum. Sen varsan Türkiye var. (DHA)