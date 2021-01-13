



Artıbir Kamuoyu ve Pazar Arastırma Şirketi Genel Müdürü Hüseyin Çalışkaner, Yurttaş TV'de gazeteci Atakan Sönmez'in konuğu oldu. Hüseyin Çalışkaner Atakan Sönmez'in yapılan son ankete dair sorularını yanıtladı. Erdoğan'ı DSP ve SP'nin ayağına götüren şok anket sonuçları şöyle; • Cumhur İttifakı eriyor.

• Millet İttifakı yükselişte.

• Ekonomi en önemli sorun.

• Halkın yarısından fazlası erken seçim istiyor.

• HDP kapatılsın çağrılarının halkta yansıması yok.

• Ekrem İmamoğlu halkın gözünde yükselişte.

• En güvenilen gazete Sözcü

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