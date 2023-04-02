Erdoğan’ı karşılama görüntüler AKP’liler arasında tartışma yarattı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dün temel atma ve sosyal konutlar anahtar teslim töreni için Elazığ’a gitmişti.

Karşılama öncesinde AKP Elazığ Milletvekili aday adaylarına AKP Elazığ İl Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanı Semih Tekmen tarafından Cumhurbaşkanlığı Protokol uygulaması nedeniyle milletvekili aday adaylarının havaalanında karşılamaya katılmamaları talep edildi.

Aday adaylarına yapılan yazılı uyarıya rağmen AKP milletvekili aday adayı Yasemin Açık’ın protokolde yer alarak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı karşılamasına diğer adaylar tepki gösterdi.

AKP’Lİ AÇIK, KARŞILAMA PROTOLÜNDE YER ALDI

Milletvekili aday adaylarının Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı karşılamada yer almamaları uyarısında bulunulmasına rağmen kamuda aldığı yüksek maliyetli ihalelerle gündeme gelen AKP milletvekili aday adayı Yasemin Açık’ın protokolde yer alarak apronda Erdoğan’ı karşıladığı görüldü.

“BÖYLE BİR AYRIMI DOĞRU BULMUYORUM”

İsminin açıklanmasının istenmediği AKP’li aday adayı, “Parti yetkililerinden bize gönderilen mesajda yoğunluktan dolayı aday adaylarının karşılamada olmamalarına dair uyarıda bulunulmuştu. Ancak görüyoruz bu uyarı sadece belli bir kesim içinmiş. Aday adayları içerisinde böyle bir ayrım yapılmasını doğru bulmuyorum” ifadelerini kullandı.

“ADAY ADAYLARIMIZ HAVAALANI KARŞILAMASINDAN MUAF”

AKP İl Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanı Semih Tekmen tarafından milletvekili aday adaylarına yapılan uyarıda şu ifadeleri kullandı;

*Cumhurbaşkanlığı Protokol uygulaması sebebi ile Milletvekili Aday Adaylarımız havaalanı karşılamasından muaf olup, aday adaylarımızın bireysel girişimleri ile burada bulunmaları da genel nizam açısından uygun olmayacaktır.

*Bu düzen geçmiş dönemlerde zaman zaman İl Başkanlığımızın iradesi dışında zedelenmiş olmakla birlikte, kişiler bazında tepkilerin oluşmasına da sebep olmuştur. Milletvekili aday adaylarımızın tamamının bilgileri Ahmet Tevfik Ozan Fuar ve Kongre Merkezinde tertip edilecek ve Sn. Cumhurbaşkanımızın katılacağı iftar programına dahil edilerek katılım rezervasyonunuz tamamlanmıştır.

*Bu programda protokol oturma düzeni uygulanmamıştır. Tören alanındaki platformun hemen ön tarafında, protokol alanı oluşturulmuştur.

*Bu alana vatandaşların girme taleplerinin geri çevrilmesi Cumhurbaşkanlığı yetkilileri tarafından uygun görülmemektedir.