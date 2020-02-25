Erdoğan’ı Kızdıran Fox Sorusu! Salon Bir Anda Buz Kesti! İşte O Anlar





Erdoğan'ı Kızdıran Fox Sorusu! Salon Bir Anda Buz Kesti! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'a hareketi öncesi Esenboğa Havalimanı'nda düzenlenen basın toplantısında konuştu. Erdoğan, Fox TV'den gelen soruya sert tepki gösterdi. Muhabir: Muhalefet Libya şehitlerinin neden açıklanmadığını, muhalefetin bir kaç şehit ifadesini de eleştirdiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tepki gösterdiği sorunun cevabı şu şekilde Fox önce gazete olsun. Fox önce ciddi bir medya olsun. Yalan haber üretmeyi bırakın. Muhalefetin bu söylemleri beni ilgilendirmiyor.