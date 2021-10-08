Erdoğan’ı öyle bir tiye aldı ki.. AKP’nin kalesinde şok tepkiler! ‘Her şeyi bitirdi!’





CHP Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Engin Altay, Güngören’de pazar esnafı ve vatandaşlarla bir araya geldi. Esnafın ve vatandaşların derdini dinleyen Altay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı kastederek, “6 liralık marul 12 lira olmuş. Tayyip Bey, (enflasyon) yüzde 19 diyor. 6’dan 12’ye yüzde yüz yapar. Ya marul kabahatli ya da Tayyip Bey kabahatli” dedi. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join

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