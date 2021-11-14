ERDOĞAN’I SESSİZCE GÖNDERME PLANI (Kemal Kılıçdaroğlu, Cemil Çiçek, Meral Akşener, İlhan Kesici)





Hiç bir yerde duymadığınız yeni bir planı anlatıyorum. Kılıçdaroğlu'nun "helalleşme" sözlerinin arkasında yatan ne?

Artık Erdoğan'ın gidici olduğuna inanılıyor.

Pazarlıklar yapılıyor.

Ara rejim türü bir dönem olabilir. Sizler için hiçbir kanalda göremeyeceğiniz çok daha fazla içerik üretmek için çabalıyorum. Bu yolculukta siz de varım diyorsanız linke tıklayarak katılabilirsiniz.:

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