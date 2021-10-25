Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, MYK gündemini kamuoyuyla paylaştı. Erdoğan'ın '10 büyükelçi' açıklaması sonrası Oğuz Kaan Salıcı iktidardaki ilk çatlak sesi açıkladı Salıcı, ' Türkiye’nin kaderini Millet İttifakı'na terk edemeyiz' diyen Bakan Pakdemirli'ye de tepki gösterdi BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #oğuzkaansalıcı #erdoğan #büyükelçi #onbüyükelçi #chp #akp #siyaset #polemik #gündem #yurttaştv
Anasayfa Alaturka Online Erdoğan’ın ’10 büyükelçi’ açıklaması sonrası iktidardan ilk çatlak ses! CHP ifşa etti!