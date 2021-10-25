Erdoğan’ın ’10 büyükelçi’ açıklamasına HDP’den sert yanıt!





HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar 'Demokrasiye Çağrı' mitinginde konuştu AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın on büyükelçi hakkında söylediklerini eleştiren Sancar şunları söyledi: 10 ülkenin büyükelçisi bir ortak bildiri yayınladılar. Söyledikleri şu; AİHM kararlarını uygulayın Osman Kavala’yı serbest bırakın. Tabi ki AİHM kararını bu ülkenin mahkemeleri ve iktidar uygulamak zorundadır. Siz kendi iradenizle gidip Avrupa Konseyi'ne üye Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne imza atmışsınız. Demişsiniz ki "ben bu sözleşmeye bağlı kalacağıma söz veriyorum", sonra AİHM’nin yargı yetkisini tanımışsınız. 2005 yılında bu iktidarın büyük ortağı AKP anayasa değişikliği yaptı, 90’ıncı maddeye bir hüküm ekledi dedi ki "uluslararası insan hakları belgeleri iç hukuktan üstündür". Yani bu kararları yerine getirmek kendi anayasamızın gereğidir. Şu berbat anayasa bile bunu gerektiriyor. Ama şimdi bu talebi dile getirdiler diye yeni bir kriz çıkarıyor. Selahattin Demirtaş’ın da derhal serbest bırakılması gerekiyor. Kavala’nın da da derhal serbest bırakılması gerekiyor. Çünkü onlar mahkeme kararlarıyla değil Saray'ın emir ile içerideler. Onlar hukuken tutuklu değil siyasi rehinedir. Bu konuda AİHM her karar verdiğinde Cumhurbaşkanı, AKP Genel Başkanı "ben bu kararların uygulanmaması için gerekeni yapacağım" dedi. Yani yargı, yürütme, Meclis kendisi. Biz bu rejime despotluk rejimi demeyeceğiz de ne diyeceğiz? Bu rejim keyfilik rejimidir. Bu rejimde en çok korktukları da en güçlü duruşu sergileyenlerdir. Kararlılıkla yol yürüyenlerdir. Yani bizleriz, yoldaşlarımızdır, Selahattin Demirtaş'tır, Figen Yüksekdağ'dır, Gültan Kışanak'tır, İdris Baluken'dir, Ayla Akat'tır, isimlerini sayamadığım diğer dostlarımızdır. İşte bu kararlı duruşlarından dolayı onları siyasi rehine olarak tutuyorlar. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #mithatsancar #erdoğan #onbüyükelçi #büyükelçi #selahattindemirtaş #osmankavala #receptayyiperdoğan #hdp #yurttaştv