Erdoğan’ın ‘2023 taarruzu’ sözlerine CHP’den sert tepki

Kütahya’da meydandaki kalabalığa Büyük Taarruz’un yıl dönümünü hatırlatarak “2023 taarruzuna hazır mıyız?” diye seslenen Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’a CHP’den sert tepki geldi.

30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Büyük Zafer’in 100. yılı etkinlikleri ve açılış törenine katılan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, meydanda kalabalığa “Kütahya bugün kendine yakışanı, farklı bir şekilde Büyük Taarruz’un yıl dönümünde yerine getiriyor. 2023 taaruzuna hazır mıyız?” diye seslenmişti.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Erdoğan’a sert yanıt verdi. Sosyal medya paylaşımında bulunan Özel, şunları söyledi:

“ZAVALLISINIZ”

* “Tayyip Erdoğan, Büyük Taarruz’un yıldönümü olduğunu hatırlatarak, ‘2023 taarruzuna hazır mıyız’ diye meydana soruyor. Büyük Taarruz’un kime karşı yapıldığı, kimlerin denize döküldüğü belli. Siz, siyasi rakiplerinizi denize dökülecek düşman belleyecek kadar zavallısınız!

“BİR SONRAKİ SEÇİM TAARRUZ DEĞİŞ İKTİDAR DEĞİŞİMİDİR”

* Bu kutuplaştırıcı ve şeytanlaştırıcı dilinize yanıt vermeyeceğiz! Bir sonraki seçimler, birinin birine taarruzu değil, bir iktidar değişimidir. Etnik kökeni, yaşam tarzı, mezhebi ne olursa olsun tüm yurttaşlarımızı kucaklayacak, kötücül zihniyetinizden memleketi kurtaracağız.”

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