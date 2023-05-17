Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün AKP Genel Merkezi’nden uzaktan bağlantı yoluyla ‘AKP İl Başkanları, Milletvekilleri ve Milletvekili Adayları ile Belediye Başkanları Toplantısı’na katıldı.

ERDOĞAN: 3 ŞEHİT, 5 ŞEHİT…

“Terör örgütleri ile yata kalka onların yöntemlerini siyasette de uygulamaya başladıkları anlaşılıyor” diyen Erdoğan, “Ülkemizde tesis ettiğimiz güven, huzur, istikrar iklimini bir türlü bozmaya başaramadıkları için kendi kendilerini yiyip bitiriyorlar. İşte bakın; seçimin şu dönemdeki tablosu ortada ve hemen ardından 3 şehit, 5 şehit bunlar bizi ciddi manada üzüyor. Öncelikle şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Ailelerine sabırlar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Türkiye’nin zenginliklerini milletimizin her kesimi ile buluşturmak için attığımız adımlardan fevkalade rahatsızlar” ifadelerini kullandı.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunarak Erdoğan’ın “3 şehit, 5 şehit” sözlerine tepki gösterdi.

“MİLLET BUNUN HESABINI MUTLAKA SORACAK”

“Yazıklar olsun” ifadelerini kullanan Özel, “İktidara geldiği yıl sadece iki şehidimiz varken yönettiği ülkede binlerce şehit verdik. İki günde 5 vatan evladı şehit oldu. Halen sorumluluğunu üstlenmeyip, bu duruma siyaseti alet edebiliyor. Herkes her şeyi biliyor. Millet bunun hesabını mutlaka soracak” dedi.