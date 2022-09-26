Erdoğan’ın Abdülhamid ile ilgili sözlerine tepki: Yılmaz Özdil ve Sinan Meydan’dan da yanıt geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Sultan Abdülhamid, 33 sene gram yer kaybetmeden Osmanlı’yı yönetti” sözlerine siyasetçilerin yanı sıra tarihçi ve yazarlardan da yanıt geldi. SÖZCÜ yazarı Yılmaz Özdil dikkat çeken bir yorumda bulunurken, tarihçi ve SÖZCÜ yazarı Sinan Meydan, “Abdülhamit 1 gram değil, 1,5 milyon km²’den fazla toprak kaybetti” dedi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan‘ın kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, “Sultan Abdülhamid, 33 sene gram yer kaybetmeden Osmanlı’yı yönetti ama gel gör ki utanmadan, sıkılmadan tarihçiyim diyenler şecaat arz ederken sirkatin söylüyor” sözleri tepki çekti.

YILMAZ ÖZDİL’DEN DİKKAT ÇEKEN YORUM

SÖZCÜ yazarı Yılmaz Özdil, konuyla ilgili şu ifadeleri paylaştı:

“Kolomb Küba’da cami gördüğüne göre, marmaray’ı Abdülmecid çizdiğine göre, Nuh’un cep telefonu olduğuna göre, Abdülhamid de gram toprak kaybetmediğine göre, ben ikna oldum, faiz sebep enflasyon neticedir.”

SİNAN MEYDAN: 1 GRAM DEĞİL 1,5 MİLYON KM²’DEN FAZLA TOPRAK KAYBETTİ

SÖZCÜ yazarı tarihçi Sinan Meydan, Erdoğan’ın sözlerine, “Evet, Abdülhamit 1 gram değil, 1,5 milyon km²’den fazla toprak kaybetti. Abdülhamit, çözülüp dağılan imparatorluğu kurtaramadı. Bırakın imparatorluğu kendini bile kurtaramadı. Abdülhamit’i çocuklarımıza rol model olarak sunmaktan vazgeçin. Rol modelimiz vatan kurtaran Atatürk’tür” diye yanıt verdi.

CHP’DEN MURAT BARDAKÇI’NIN SÖZLERİYLE YANIT: ‘BUNU DİYEN YA CAHİLDİR YA SAHTEKARDIR’

CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, tarihçi Murat Bardakçı’nın sözlerini hatırlatarak Erdoğan’a yanıt verdi. Antmen, Bardakçı’nın, “Sultan Abdülhamit tek karış toprak vermemiştir diyen ya cahildir ya da bunu gizleyecek kadar sahtekardır” ifadelerini paylaştı.

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