Erdoğan’ın açıklamalarına sosyal medyadan tepki yağdı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, corona virüsü salgını nedeniyle 30 Büyükşehir’de alınan yeni tedbirleri açıkladı. Erdoğan’ın tedbirleri duyurmasının ardından sosyal medyada, çalışanların durumuna ilişki karar alınmamasına ve tedbirlerin yetersiz kaldığına ilişkin tepki yağdı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüsü salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 92’ye, testi pozitif sonuçlananların sayısının ise 5 bin 698’e yükseldiğini duyurmuştu.

Bakan Koca’nın ardından kameraların karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan 30 Büyükşehir’de alınan tedbirleri şöyle sıraladı:

1- Şehirlerarası seyahatler bundan böyle valilik iznine bağlanmıştır.

2- Kamuda olduğu gibi özel sektörde de minimum personelle esnek çalışama geçilecektir.

3-Toplu taşıma araçlarında seyrek oturma düzeni uygulanacaktır.

4-Piknik alanları hafta sonu kapalı olacak hafta içi de buralarda toplu olarak bulunulmayacaktır.

5-Askerlerimiz 14 gün kuralına uygun olarak celp uygulamasına tayin olacaktır.

6-Yurt dışı uçuşlar tamamen sona erdirilmiştir.

7- Tüm illerimizde valilerin başkanlığında pandemi kurulu oluşturularak gerektiğinde ilave tedbirler kararlaştrırılacaktır.

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ALINAN KARARLARA SOSYAL MEDYADAN TEPKİ

Erdoğan’ın açıklamalarının ardından sokağa çıkma yasağının ilan edilmemesine ve salgına rağmen işe gitmek zorunda olan çalışanların durumuna ilişkin bir karar alınmamasına sosyal medyadan tepki yağdı.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, sosyal medya hesabından, “İnşallah kendi yoğun bakımımızı kendimizin kurmasını devamında kendimizi entübe etmemizi falan istemezler. Gülmeyin olur mu olur? Ölürsek sorumlusu biz, yaşarsak onların sayesinde” diye yazdı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan ise, Erdoğan’ın açıklamalarının ardından “Kalın sağlıcakla dedi…” şeklinde paylaşımda bulundu.

Gazeteci İnan Özdemir ise, “Sadece bu akşam değil, sürecin başından beri işini kaybeden veya sağlıksız koşullarda çalışmaya devam etmek zorunda kalan insanlar için tek bir cümle söylendi mi?” diye yazdı.

Akademisyen Çağhan Kızıl ise, alınan kararlar sonrası sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:

* Uzun yıllardır toplumsal mütabakat ve halkla fikir alışverişi gibi kavramların çok uzağında kalınan bir yerde, pandemik gibi yakıcı bir sorun karşısında gönüllülük esasına dayanan bir önlem programı uygulamaya çalışmak ancak romanlarda olur diye mi düşünüyorsanız yanılıyorsunuz.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba da sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

* Salgının yarattığı sosyal, ekonomik ve psikolojik tüm yükü gariban halka yükleyenler, kendilerini Saraylara kapatıp halkın hiçbir talebini duymamakta ısrar ediyorlar. ARTIK YETER!

* Size söz hakkını verenler; şimdi söz hakkı istiyorlar. Dinleyeceksiniz.

“ANKARA’DAN TEYİT EDİLMİŞ BİLGİYİ PAYLAŞIYORUM”

Gazeteci Candaş Tolga Işık ise, Erdoğan’ın açıkladığı şehirlerarası seyahatlerde kısıtlama kararına ilişkin şöyle yazdı:

* Ankara’daki 3 farklı kaynaktan teyit edilmiş bilgiyi paylaşıyorum: Şehirlerarası seyahat yasağı -ŞU AN İÇİN- sadece toplu taşıma araçlarıyla ulaşımı kapsıyor. Kişisel araçlarla bireysel ulaşımı -ŞİMDİLİK- kapsamıyor.

HALK NE TALEP EDİYOR?

Sosyal medyada binlerce vatandaş, “#HalkKonuşuyorDinleyin” hashtagi alında çalışanlara ücretli izin, evde kalabilmek için ekonomik destek paketi, sağlıklıçar için yeterli ekipman, yaygın test ve sürecin şeffaf işlemesi konusunda talepte bulunmuşlardı.

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