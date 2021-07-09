Erdoğan’ın açıklamasının ardından DEVA Partisi’nden Diyarbakır Cezaevi için yeni öneri

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’nın 2010 yılının Eylül ayında Diyarbakır’da başbakan olduğu dönemde yaptığı konuşmada “Ah şu Diyarbakır Cezaevi, 12 Eylül sonrasında yaşananları bir anlatsa… Ah şu 5. koğuşun duvarları dile gelse de ne işkenceler yapıldı, anlatsa… Diyarbakır Cezaevi’ni kapatıyoruz. Yeni cezaevini bir an önce yapacağız, biter bitmez de malum cezaevini yıkacağız. Orası artık varlığıyla sürekli bize 12 Eylül’ü hatırlatmasın istiyoruz” demişti.

“DİYARBAKIR CEZAEVİ, KÜLTÜR MERKEZİ OLACAK”

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan aradan geçen 11 yılın ardından yeniden Diyarbakır Cezaevi’ni gündeme getirdi.

Erdoğan Diyarbakır Valiliği önünde gerçekleştirilen açılış töreninde yaptığı konuşmada “Bugün sizlere bir de müjde vermek istiyorum” diyerek, Diyarbakır Cezaevi ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

* Geçmişte uzunca bir dönem adı zulümle, işkenceyle, insanlık dışı muameleyle anılan Diyarbakır Cezaevini yakında boşaltıyor ve Kültür Merkezi olarak sizlerin hizmetine sunuyoruz.

* Adalet Bakanlığımız bu konuda gerekli hazırlığı yapıyor. Böylece Diyarbakır’ın hafızasındaki bir kötü anıyı ortadan kaldırmış oluyoruz. Şehrimize hayırlı olsun.

“YÜZLEŞME, HATIRAT MÜZESİ OLARAK DÜZENLENMELİ”

DEVA Partili Mehmet Emin Ekmen de sosyal medya hesabından konuyla ilgili yeni bir öneri sundu. Ekmen şu ifadeleri kullandı:

* Diyarbakır cezaevi, bir kültür merkezine dönüştürülmemeli. Tıpkı Ulucanlar cezaevi gibi bir yüzleşme/hatırat müzesi olarak düzenlenmelidir.

* Tarihin acı olayları unutularak, mekanları dönüştürülerek değil, hatırlanarak ve korunarak ders alınır.

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