Erdoğan’ın anayasa açıklamasına Bloomberg’den dikkat çeken yorum

ABD merkezli medya kuruluşu Bloomberg’in internet sitesinde yayınlanan haberde, “Erdoğan’ın rakipleri yeni anayasa çağrılarının arkasındaki gizli amacı gördü” başlığı kullanılırken, “Cumhurbaşkanı, sürpriz bir şekilde Türkiye anayasasını değiştirme çağrısı yaptı. Rakipleri, Erdoğan’ın insanların dikkatini ekonomik sıkıntılardan uzaklaştırmak için bu yola başvurduğunu söylüyor” yorumunu yaptı.

Haberde, “2017’de çok geniş bir yetkiyi elde eden Cumhurbaşkanı Erdoğan ülkenin anayasasının değişmesi için harekete geçti. Dört yıl önce olduğu gibi yine bir siyasi fırtına yaşanıyor fakat muhalif siyasetçiler bu seferkinin aynen Erdoğan’ın istediği gibi olduğunu söylüyor. Türkiye’deki muhalefet bu girişimi Erdoğan ve giderek popülerliğini yitiren partisinin yanlış yönettiği ekonomiden ilgiyi çekmek için yaptığı şeklinde görüyor” ifadesi kullanılıyor.

“ERDOĞAN’IN VİZYONUNU PEKİŞTİRECEK”

Bloomberg, DEVA Partisi Başkanı Ali Babacan’ın, “Burada vatandaşlarımızın gerçek sorunu görmelerini engellemek hedefleniyor” sözlerine yer veriyor.

Öte yandan Bloomberg’e konuşan ve anayasa planlarıyla ilgili doğrudan bilgisi olan bir yetkili de açıklamalarda bulundu. İsmini açıklamak istemeyen yetkili, “Herhangi bir revizyon Erdoğan’ın Türkiye’yi yeniden dönüştürme vizyonunda yeni siyasi sistemin rolünü pekiştirecektir” ifadesini kullandı.

“POPÜLARİTESİ AZALDI”

Bloomberg, “Mevcut anayasayı eleştirirken Erdoğan sık sık ordunun üniversiteleri yakından izleyen bir kurum oluşturduğunu söylüyor. Fakat onun gücü daha da ileri gidiyor, başkanlık gücü sayesinde rektörlerin atanmasına karar verebiliyor ve son haftalarda İstanbul’da böyle atamalara itiraz eden birçok öğrenci gözaltına alındı” yorumunu yaptı.

Fırat Kozok ve Onur Ant imzalı haberde, “Erdoğan’ın popülaritesi ABD ve Avrupa ile yaşanan gerilimlerin etkisi ve son 12 aydır yaşanan pandemi kısıtlamalarıyla ekonomi ve Türk Lirası’nın değerini kaybetmesiyle güç kaybetti. İşsizlik, fiyatların artması ile birlikte AKP, hem ekonominin merkezi İstanbul hem de başkent Ankara’daki yerel seçimleri kaybetti” ifadesi kullanıldı.

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