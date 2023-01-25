‘Erdoğan’ın ayakkabısını yalamalıyız’ diyen AKP’li vekilin yeğenine ödüllü arama

AKP Ordu Milletvekili Şenel Yediyıldız’ın, “Tayyip abinin ayakkabısını yalamalıyız” sözleri siyasetin gündemine bomba gibi düşerken, 15 Temmuz hain darbe girişiminde Tuğgeneral rütbesiyle darbeye aktif destek verdiği belirlenen ağabeyinin oğlu olan Numan Yediyıldız’ın da FETÖ’den kırmızı bültenle arandığı ortaya çıktı.

FİRAR ETTİ…

Darbe girişimi sonrasında yakalanıp itirafçı olan TSK’dan sorumlu mahrem yapı imamları, rütbeli askerler ve gizli tanıkların alınan ifadelerinde, Numan Yediyıldız’ın FETÖ’nün TSK yapılanmasında önemli isimlerinden biri olduğu ileri sürüldü.

Hakkında, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve örgütlü suçlar bürosunca, “Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme, Türkiye Cumhuriyeti hükümetini, Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme, silahlı terör örgütüne üye olmak” suçlarından iki ayrı soruşturma dosyasında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldığı ve 7 yıldan beri arandığı öğrenildi.

ARANANLAR LİSTESİNDE 1 MİLYON TL ÖDÜL KONULDU

Yunanistan’a kaçtığı belirlenen ve bir türlü yakalanamayan Yediyıldız hakkında kırmızı bültenle arama kararı çıkarıldığı bildirilirken, İçişleri Bakanlığı da terörden arananlar listesinin 1 Milyon lira para ödüllü Turuncu kategorisinde FETÖ’cü generali arıyor.

LARİSSA DA GÖREVLİYDİ

Tuğgeneral Yediyıldız, NATO’da Güneydoğu Avrupa Çok Uluslu Barış Gücü Anlaşması ile kurulan Yunanistan Larissa’daki Güneydoğu Avrupa Tugayında (SEEBRİG) görevliydi.

Türkiye, Bulgaristan, Romanya, İtalya, Arnavutluk, Makedonya ve Yunanistan’ın temsil edildiği bu tugaya darbe girişiminden bir yıl önce 2015’te atanan Yediyıldız, darbe girişimi başarısız olunca Bulgaristan üzerinden Almanya’ya kaçtı. Türkiye’nin iade edilmesi yönünde Alman hükümeti nezdindeki baskı ve diplomatik girişimleri üzerine Türkiye’ye iade edilme korkusuyla tekrar Yunanistan’a kaçtı.

Numan Yediyıldız’ın 2008 yılında Genelkurmay Başkanlığında çalıştığı, ancak irticai faaliyetleri ve FETÖ bağlantıları nedeniyle TSK’daki terfisinin bir dönem dondurulduğu, bizzat Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ tarafından karargâhtan uzaklaştırıldığı, ancak Başbuğ’un emekli edilmesinden hemen sonra Necdet Özel’in Genelkurmay Başkanı, Recep Tayyip Erdoğan’ın da Başbakan olduğu 2014 yılı Ağustos ayındaki YAŞ kararıyla 5. sıradan önce Tuğgeneralliğe terfi ettirildiği, ardından da 2015’te Yunanistan’da görevlendirildiği öğrenildi.