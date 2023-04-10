‘Erdoğan’ın ayakkabısını yalamalıyız’ diyen Şenel Yediyıldız aday gösterilmedi

14 Mayıs seçimlerinde AKP’den milletvekili olarak TBMM’ye girmek için yarışacak 600 kişinin ismi belli oldu.

LİSTEDE YER ALMADI

AKP Ordu Milletvekili Şenel Yediyıldız’ın, “Tayyip abinin ayakkabısını yalamalıyız” sözleri siyasetin gündemine bomba gibi düşmüştü.

Yeni dönemde Yediyıldız’ın akıbeti merak ediliyordu. YSK’ya sunulan 600 isim arasında Yediyıldız, yer almadı.

AÇIKLAMA YAPTI

Şenel Yediyıldız sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı;

*2018 yılında milletvekili aday adayı olmamama rağmen listelerin oluşturulduğu son gece şahsıma Ordu 1. Sıra Milletvekilliği aday adaylığını tevdi eden Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere bu süreçte teşrik-i mesaide bulunduğumuz, Bakanlarımıza, Milletvekillerimize ve tüm dava arkadaşlarıma en içten teşekkürlerimi sunuyorum.

*Milletimize hizmet yolunda Ordu ilimize hayırlı hizmetler kazandıracak olan yeni adaylarımıza 28. Dönem için verecekleri demokrasi mücadelesinde başarılar diliyorum.