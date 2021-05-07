Erdoğan’ın bir yılı kitap oldu

Yazan:
Alaturka Online
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İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 2020 yılında yaptığı çalışmaları ve hizmetleri anlatan bir kitap hazırladı. ‘Aşkınan Koşan Yorulmaz’ isimli 384 sayfalık kitap, https://iletisim.gov.tr/images/uploads/dosyalar/askinan_kosan_yorulmaz.pdf adresinde yayımlandı.

Kitapla ilgili Twitter hesabından açıklama yapan İletişim Başkanı Fahrettin Altun, “Her gün her saatini ülkesi için hizmet, eser ve değer üretme gayretiyle geçiren bir Cumhurbaşkanımız var hamdolsun. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın millete hizmet sevdasının geçen yılki kesitlerini ‘Aşkınan Koşan Yorulmaz’ kitabında bir araya getirdik” dedi.

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