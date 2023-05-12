Erdoğan’ın broşürlerini jandarmaya dağıttırdılar





AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın fotoğraflarının da yer aldığı alevi broşürleri, kaymakamlık emri ile köylerde jandarma dağıttı.

Balıkesir’in Karamanlar köyünde, seçim çalışmasına katılan geçmiş dönem CHP Balıkesir Milletvekili Mehmet Tüm, alevi vatandaşların yaşadığı köyde, İçişleri Bakanlığı’nın bastırdığı ve içinde AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da fotoğraflarının da olduğu broşürlerin, jandarma ekiplerine dağıttırılmasına tepki gösterdi.

“‘BİZ EMİRKULUYUZ, ALTIEYLÜL KAYMAKAMLIĞI EMİR VERDİ’ DEDİLER”

CHP’li Mehmet Tüm, yaşananları şöyle anlattı;

“Köyde seçim çalışması yaparken jandarma ekibi geldi. Bu broşürleri dağıttı. Jandarma ekiplerine ‘suç işliyorsunuz. Seçime iki gün kaldı, sizin tarafsız olmanız gerekiyor’ diye uyarıda bulundum. ‘Biz emir kuluyuz. Altıeylül Kaymakamlığı emir verdi’ dediler. ‘Kaymakam da suç işliyor, sizde suç işliyorsunuz’ diyerek tekrardan uyardım.”

“BİR PARTİNİN ‘MİLTANI’ GİBİ ÇALIŞMAZLAR”

Ardından Susurluk ilçesi Dananeveli köyüne yaptığı ziyarette de aynı broşürlerin dağıtılmış olduğunu gördüğünü belirten Tüm, “Bu tamamen suçtur. Burada savcıları göreve davet ediyorum. Tarafsız olması gereken devletin kaymakamı, jandarması, polisi bir partinin ‘militanı’ gibi çalışmazlar” ifadelerini kullandı.