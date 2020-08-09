Erdoğan’ın buzdolabı açıklamasına Davutoğlu Diyarbakır’dan gülerek yanıt verdi!





Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu Gelecek Partisi Diyarbakır 1. Olağan Kongresi'nde konuştu. Ahmet Davutoğlu konuşmasında AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ekonomi ile ilgili açıklamalarına yanıt verdi. Erdoğan'ın buzdolabı örneğini hatırlatan Davutoğlu şunları kaydetti: Bakınız Kardeşlerim, Cuma günü medya sesi titreyerek nihayet Cumhurbaşkanına ekonomiyi sorma cesareti gösterdi. Cevap ne mi oldu? Elbette dış mihrak baş suçlu olarak dile getirildi. Ardından da bugünle 2002 milli gelir mukayesesi yaptı, kişi başına bugünkü geliri 2002 ile mukayese etti. Sayın Erdoğan, 2002’ye gitmeye gerek yok. Aynı rakamları beş yıl önceyle kıyaslayın, bakın neredeyiz. Beş yıl önce asgari ücret dolar karşısında en yüksek seviyesindeydi. Biz görevi bıraktığımızda asgari ücret 480 dolardı, bugün niçin 340 dolar? 2002’de doğan çocuklar bugün iş bulamıyorlar. Kardeşlerim, Sayın Cumhurbaşkanı bir ekonomik kriz olduğunu düşünmüyor, Bu iktidar mutfaktaki yangına inanmıyor, Sn Cumhurbaşkanı 2002’deki buzdolabı satışlarından bahsediyor hala. Güler misin, ağlar mısın? Ekonomide bütün dengeler alt üst olmuş, baş aşağı gidiyoruz, bu iktidarın en derin ekonomi analizi buzdolabı üstünden. Doğru buzdolabı önemli. Ama daha da önemlisi 2020’de vatandaş o buzdolabının içini dolduramıyor. Bu koalisyon hükümeti esnafın, tüccarın, çalışanın sancısını, derdini duymuyor. Bu iktidar 2500 TL asgari ücretle, yani sadece 340 dolarla geçinmeye çalışanların sesini duymuyor. Cumhurbaşkanı’nın ekonomi ile ilgili tek derdi kendi ifadesiyle ekonomi bakanına yapılanlar. Buradan açıkça ifade etmemiz gerekiyor kardeşlerim: Bu iktidar asgari ekonomik aklı, basireti, ciddiyeti kaybetmiştir. Ülkenin ekonomisi yanıyor, Cumhurbaşkanı bırakın yangını görmeyi, yangının varlığını bile kabul etmiyor. Milletimiz de bütün bunları izliyor, not ediyor. Derdini duymayanları bu millet de günü geldiğinde duymaz. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a da eleştirilerde bulunan Davutoğlu konuşmasını şöyle sürdürdü: İşte son bir haftadır gündemimiz nedir? Türk Lirasının, yani paramızın değerini kaybetmesidir. Doların alıp başını gitmesidir. Şimdi bu iktidardan, Cumhurbaşkanından, Ekonomi Bakanından bir cevap bir çözüm duydunuz mu? Bu konuyla ilgili geçmişteki sözlerinin, yani geçmişlerinin arkasında durabilirler mi? Hayır. Duramazlar. Nasıl dursunlar? Geçmişte kuru bizden 2016 Mayısında 2.85’ten aldılar bugün üç katına çıkardılar. Geçmişte 3’ten, 4’ten, 5’ten dolar alan batar diye her birisinin onlarca açıklaması var. Geçmişi konuşamaz bunlar. Peki bugünü konuşabiliyorlar mı? Bugünü de konuşamıyorlar. Ortada bir tek yetkili yok. Dolar almış başını gitmiş, 8 liraya doğru koşuyor bir tek açıklama yok. Bütün medya kanalları, gazeteler, tv’ler, sosyal medya trol orduları var ama bir tek kişi çıkıp da yangın yerine dönen ekonomiyle ilgili bir tek cümle kuramıyor. Perşembe gecesi bütün trol ordularını, milletvekillerini, bakanlarını, sözcülerini harekete geçirdiler. Ne için mi? Milletin derdi için değil elbette. Ülke yanıyor bunlar ekonomi bakanını kurtarmanın derdinde. Hepsi ekonomi bakanının arkasındaymış, yanındaymış. Aferin size. Bakanı koruyacaklarmış! Göze girmek için, utanmadan, birbirleriyle yarıştılar. Milletle dayanışmaya gireceklerine bakanla dayanışmayı tercih ettiler. Yahu sizlerin görevi bakanı korumak değil ki! Paramızın değerini korumak. Aylardır açıkça söylüyorum kardeşlerim, Devlet yönetimine aileni bulaştırırsan, çıkan ilk yangında devlete ve millete bakmazsın, çocuğunun, eşinin, kardeşinin, yeğeninin ve damadının derdine düşersin. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #ahmetdavutoğlu #diyarbakır #receptayyiperdoğan #beratalbayrak #ekonomi #siyaset #politika #dolar #altın #euro #sterlin #avro #gümüş #türklirası #kayyum #kayyım #kürtçe #cumhurbaşkanı #haber #canlıyayın #yurttaştv