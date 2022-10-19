Erdoğan’ın çocuk tavsiyesiyle ilgili kullandığı ifadelere tepki yağdı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın grup toplantısında rozet taktığı Mehmet Ali Çelebi’ye çocuk yapma tavsiyesi vererek, “Çocuk çok önemli…Bak PKK’nın 5 tane 10 tane 15 tane var…” sözlerine siyasi partilerden tepkiler yükseldi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın grup toplantısında rozet taktığı Mehmet Ali Çelebi’ye çocuk yapma tavsiyesi vererek, “Çocuk çok önemli…Bak PKK’nın 5 tane 10 tane 15 tane var…” sözlerine siyasetçilerden tepkiler yükseliyor.

“DERHAL DÜZELTİLMEYE MUHTAÇ BİR CÜMLE”

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında Erdoğan’ın o konuşmasıyla ilgili şöyle konuştu:

*Recep Tayyip Erdoğan, bir milletvekiline, siyasi tarihin en büyük ve en utanılacak u dönüşlerinden birini yapan birine rozet taktı bugün. Bütün yaz tweet sildi. AKP, Erdoğan’ı eleştiren tweet’leri temizledi. Konuşurken, ona da o yakışır…Eşim kariyer yapıyor deyince dönüyor, ‘Eşinin kariyeri çocuk yapmak olsun’ diyor.

*Çok üzüldüm bu konuşmaya tanık olduğumuza. Recep Tayyip Erdoğan’a yakışır da Türkiye’ye yakışmaz. Bunları eşinin yanında duyma kimseye yakışmaz. Ve devam ediyor, “Çok çocuk yapın. Bakın PKK’da 5’er 10’ar çocuk var” diyor.

*Sayın Erdoğan, Süleyman Soylu diyor ki “Türkiye’de PKK’lı kalmadı, burunlarını bile çıkaramıyorlar. Sayısı düştü tepelerindeyiz falan…” Süleyman Soylu, 5 çocuklu 10 çocuklu PKK’lılar neredeymiş bir söylesin de, sen burada başka bir şeyi ima ediyor olmayasın?

*Bu cümle, derhal düzeltilmeye muhtaç bir cümle. Bunu sadece o teyp kayıtlarını sildirerek, ajansın dökümünden çıkararak kurtaramazsınız. Sen kime diyorsun 5-10 çocuğu var PKK’lıların siz de yapın’ diye… PKK ile mücadele yöntemi olarak.

*Herkes anladı, ben söylemeye utanıyorum. Olmaz. Bir akademisyene, kariyer yapan akademisyene “Senin kariyerin çocuk yapmak” olsun diye bir cumhurbaşkanı diyemez. Sonra da dönüp bu cümleyi kuramaz. Kabul edilecek bir iş değildir. Ayıp bir iştir. Utanç verici bir iştir.

BABACAN: MİLYONLARCA KÜRT VATANDAŞIMIZI TERÖRİSTLİKLE İTHAM EDİYOR

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da sosyal medyadan yaptığı açıklamada şöyle tepki gösterdi:

“Gördüğü her kadına kaç çocuk doğurması gerektiğini söylüyor. Dağda 5-10 çocuk doğurmadıklarını biliyor ama milyonlarca Kürt vatandaşımızı teröristlikle itham ediyor. Yazık, utanç verici.”

GELECEK PARTİSİ TEPKİ GÖSTERDİ

Gelecek Partisi’nden Erdoğan’ın sözlerine sert tepki geldi. Gelecek Partisi Sözcüsü Serkan Özcan, “Bugüne kadar Kürtlere çok hakaret edildi. Ama bir Cumhurbaşkanının ağzından böylesine ırkçı ve gayri insani sözler hiç duyulmadı. Maalesef Sn.Erdoğan’da ne İslami ne insani ne de insan haklarına dair hiç bir değer kalmamış! Ülkem ve AK Parti adına hicap ettim. Hazin bir son!” ifadelerini kullandı.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ise şunları söyledi:

“Bu ülkenin çocukları Kandil’de doğmadığına göre, kastınız apaçık ortada Sn. Erdoğan! İfadeleriniz insan haklarına ve kadın haklarına saygısızlıktır. Bu ülkede doğan her çocuk onurlu bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıdır. Çocuklar arasında ayrım yapmak ırkçılıktır! “

İŞTE O DİYALOG

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Meclis’teki grup toplantısında partisine katılan Mehmet Ali Çelebi’nin rozetini taktı. Mehmet Ali Çelebi, Çelebi’nin eşi ve Erdoğan arasında dikkat çeken bir diyalog yaşandı.

O diyalog şöyle gelişti:

Erdoğan: Çocuklar kaç tane?

Çelebi: 1 tane efendim…(Eşim) Doktora yapıyor, kariyer…

Erdoğan: Olmaz ya bu işin kariyeri çocuk doğurmak.

Çelebi: Doktorayı bitirdi şimdi efendim.

Erdoğan: Sayıları artırmak lazım…

Çelebi: Anlaşıldı.

Erdoğan: Yaş kaç?

Çelebi’nin eşi: 46

Erdoğan: Allah’tan isteyelim. Devam. Çocuk çok önemli…Bak PKK’nın 5 tane 10 tane 15 tane var…

Çelebi’nin eşi: Öyle mi…(Gülerek)

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