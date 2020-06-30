Erdoğan’ın dislike rekoru kıran videosuna Davutoğlu’ndan olay yorum!

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ahmet Davutoğlu AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dislike rekoru kıran YouTube videosu ile ilgili olay yorumlarda bulundu.

Gençler dislike demektedirler. Dislike beğenmiyorum demektir. Gençler kayırmacılığı beğenmiyorlar. Gençler bu iktidara bakınca adaletten özgürlüğe hiçbir şey göremiyorlar. Gençler yeşil top ile ahlak arayan iktidarı ciddiye almayın” dedi.

Davutoğlu gençlerin ateizme yönelmelerinin ön önemli sebebinin dindarlık yapanların kötü örnekleri olduğunu vurguladı.

Davutoğlu baroların yürüyüşüne de değinerek “Dün FETÖ’nün Ak Parti’ye yaptıklarını bugün hükümet başkalarına yapmak istiyor” diye konuştu.

Davutoğlu AKP iktidarını sert sözlerle eleştirdi.