Erdoğan’ın dislike rekoru kıran videosunu Faik Öztrak böyle yorumladı: Gençlerimizin cevabı…

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak CHP MYK toplantısı sonrası gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

YKS öncesi Erdoğan’ın dislike rekoru kırdığını söyleyen Faik Öztrak “Haftasonu öğrenciler YKS’ye girdi. Saray’ın kibirli adamı sınav tarihleriyle bir ileri iki geri oynamıştı. Süreç son derece özensiz yönetildi. Süreci yönetemeyenler algıyı yönetmek isteyince gençlerimizin cevabı çok ağır oldu. Sarayı’ın kibirli başının sınav öncesi gençlerle sosyal medyada yaptığı toplantıya gençlerimiz dijital protestosu olay oldu. Erdoğan’ı beğenmeme fırtınası koptu. Gençlerimiz ‘sana oy moy yok’ diyerek seçim gününe randevu verdi. Yıllarca beraber el ele yürüdüğü FETÖ’den ellerine bulaşan çamuru bu sefer gençlerimize bulaştırmaya çalışıyorlar. On parmaklarında on kara, tertemiz gençlerimizi karalamak istiyorlar. Aklı başında hiçbir iktidar; ülkesinin geleceğiyle oyun oynamaz. Kendi ideolojik saplantılarıyla, gençlere format atmaya kalkmaz. 18 yılda 15 kez eğitim sistemi değiştirildi. Kasaba üniversiteleriyle gençlerimizin ve ailelerinin hayali çalındı. Bir ülkede, itibarlı bir bilim dergisinde tek bir makalesi yayımlanmayan biri, üniversiteye rektör yapılır mı? Saray’ın kibirli adamı bunu da yaptı. En son atanan 6 rektörden 4’ünün bilimle falan alakası yok. Üniversitelerimizde de liyakatin yerini sadakat aldı. Bilim yuvası üniversitelerimizin içi boşaltıldı. Önceden üniversite tahsili bir itibar sembolüydü, şimdi işsizliğin sembolü oldu. 2014’te üniversite mezunu işsizlerimizin sayısı 606 bindi, 2019’da 1 milyon 123 bine çıktı. Üniversiteli işsizlerin sayısı beş yılda, ikiye katlandı. Bugün 20-29 yaş arasındaki her 100 gencimizden 38’i ne eğitim görüyor, ne de bir işte çalışıyor. Gençlerimiz evinde oturuyor. Anasının, babasının eline bakıyor” diye konuştu.

Faik Öztrak AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin’in “Ak Parti’den önce kadının adı yoktu” açıklaması ve CHP kurultayı hakkında gazetecilerin sorularına da yanıt verdi.