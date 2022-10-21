Erdoğan’ın Diyarbakır ziyareti öncesi mesaj seferberliği: Valilik ile AKP’li vekil yarışıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Pazar günü Diyarbakır’a yapacağı ziyaret öncesi kentte kamu kurumlarında adeta seferberlik ilan edildi.

Özgür CEBE

Geçen hafta kente yapacağı ziyareti Bartın’daki maden faciası nedeniyle ertelemek zorunda kalan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır‘a yapacağı ziyareti Pazar günü gerçekleştirecek.

Erdoğan’ın ziyareti öncesi kamu kurumlarında adeta seferberlik ilan edildi.

Diyarbakır’ın yanı sıra Mardin, Batman, Şanlıurfa, Elazığ gibi çevre illerden çok sayıda güvenlik görevlisi miting için kentte görevlendirildi.

Güvenlik korucularına, öğretmenlere, belediye çalışanlarına ve diğer kamu çalışanlarına eşleri ve çocuklarıyla birlikte mitinge katılmaları yönünde çağrıda bulunulurken, Diyarbakır Valiliği ile AKP Milletvekili Oya Eronat da mesaj yarışına girdi.

VALİLİKTEN VATANDAŞA MİTİNGE KATILIM İÇİN MESAJI

Baz sinyal bilgilerinden Diyarbakır sınırlarındaki tüm GSM operatörlerine son üç günden beri geceli, gündüzlü mesajlar gönderilerek mitinge katılım çağrısı yapılıyor.

Valilik tarafından son olarak dün gece saat 00.28’de cep telefonlarına gönderilen mesajda, “Diyarbakır aşığı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Diyarbakır’da. Diyarbakır’a yapılan yeni hizmetlerin açılışında Cumhurbaşkanımızla buluşuyoruz. 23 Ekim Pazar. Saat 14.00 İstasyon Meydanı” yazıyor.

Çarşamba günü Valilikçe gönderilen bir diğer mesajda ise, “Cumhurbaşkanımız Pazar günü Diyarbakır’da. Diyarbakır’a yapılan dev hizmetlerin açılışı vesilesiyle Cumhurbaşkanımızla buluşuyoruz” denilerek mitingin yeri ve saati belirtiliyor. Salı günü de telefonlara gönderilen mesajda, “Diyarbakır Pazar günü Cumhurbaşkanımızı ağırlıyor. Şehrimize yapılan büyük hizmetlerin açılışı vesilesiyle Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan ile buluşuyoruz. Tüm hemşehrilerimiz davetlidir” deniliyor.

AKP’Lİ MİLLETVEKİLİ DE OPERATÖRLERDEN MESAJ GÖNDERDİ

AKP Milletvekili Oya Eronat ise Çarşamba günü kent sınırları dahilindeki GSM operatörlerine kendi adıyla gönderdiği mesajda, “Heyecanlıyız. Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan güzel memleketimize, yeniden huzura ve güven ortamına kavuşturduğu Diyarbakır’ımıza geliyor. 23 Ekim 2022 Pazar günü saat 14.00’te İstasyon meydanında bütün vatandaşlarımız davetlidir” dedi.

Hızını alamayan Eronat dün de aynı operatörlere gönderdiği mesajında bu kez, “Mazlumların umudu, Türkiye’nin gururu, bir dünya lideri Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan 23 Ekim günü İstasyon meydanında bütün vatandaşlarımız davetlidir” mesajını gönderdi.

MERKEZ CAMİDE GECELİ GÜNDÜZLÜ ÇALIŞMA

Karayollarına ait kompleks içinde yer alan ve daha önce lojman olarak kullanılan binaların yıkılarak inşaatına başlanan Diyarbakır merkez Camii de de Erdoğan’ın ziyareti öncesi geceli gündüzlü çalışma başlatıldı.

İhale edildikten sonra inşaatına bir dönem ödenek yokluğu nedeniyle ara verilen, ancak tekrar başlanan camii inşaatı, Erdoğan’ın Diyarbakır ziyareti sırasında geçiş güzergahı üzerinde yer aldığı için hızlandı.

Diyarbakır merkez camisi kentin sembolü olan Sur ilçesindeki 5. Harem-i Şerif olarak bilinen tarihi Ulu Camii olmasına rağmen ve ihtiyaç olmamasına rağmen merkez Camii olarak inşaatına başlanıldı ve halen tamamlanamadı.

28 bin metrekarelik alan üzerine inşa edilen 10 bini kapalı, 10 bini açık olmak üzere 20 bin kişi kapasiteli caminin yapımına 5 yıl önce başlanıldı, iki yılda tamamlanması planlanırken geçen süre zarfında halen tamamlanamadı. Erdoğan’ın ziyareti öncesinde caminin çevre düzenlemesi ve peyzaj çalışmalarına ağırlık verildi.

CEZAEVİ BOŞALTILDI

Erdoğan’ın Diyarbakır’a yapacağı ziyaret öncesinde 1980 askeri darbesinden sonra işkence ve kötü muamelelerle hafızalara kazınan E Tipi Cezaevi de apar topar tahliye edilmişti.

Cezaevindeki tüm mahkumlar kentin dışındaki T-1, T-2-T-3 ve D Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevi kampus alanına nakledilirken, cezaevinin ne olacağı ise merak konusu.

Çözüm sürecinde müze yapılması gündeme gelen cezaevi, çözüm sürecinin bitmesinden sonra yıkılacağı açıklanmıştı. Ancak ikisi de olmadı. Erdoğan’ın cezaevinin geleceğiyle alakalı açıklama yapması bekleniyor.

VATANDAŞ DEV HİZMETLERİ MERAK EDİYOR

“Dev hizmetlerin toplu açılışı” merak konusu olurken, kentte daha önce açılışı yapılan kuzey ve güney batı çevre yolları ile tekstil kentteki açılışı yapılan bazı fabrikaların yeniden açılışının yapılacağı öğrenildi.

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