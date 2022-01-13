Erdoğan’ın ekonomi hamleleri üzerine araştırma yaptılar: Destek azalıyor

ABD’nin saygın gazetelerinden Washington Post’un internet sitesinde yayınlanan bir makalede Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın düşük faiz ile ilgili açıklamaları ve hamlelerinin kendisine oy oranını azalttığı bilimsel bir araştırma ile ortaya kondu.

Sozcu.com.tr

ABD’nin çok okunan gazetelerinden Washington Post’un internet sitesinde yayınlanan bir makale, Türk Lirası’nda yaşanan değer kaybının Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın oy oranını etkilediğini gözler önüne serdi.

Ülkenin önde gelen üniversitelerinden Johns Hopkins Üniversitesi’nde uluslararası ekonomi politik alanında doçent doktor olan David A. Steinberg’in kaleme aldığı makalede Steinberg’in bu konuda yaptığı araştırmanın detayları da mercek altına alındı. “Türkiye Cumhurbaşkanı düşük faizde ısrar ediyor. Bu araştırmaya göre, bu yaklaşım ona siyaseten pahalıya patlayabilir” başlığının kullanıldığı makalede Steinberg, Türkiye’de yaşanan ekonomik gelişmelerin iktidarın oylarını etkilediği kaydedildi.

“TL DEĞER KAYBETMEYE DEVAM EDERSE…”

Washington Post’taki makalede, “Yaptığım bilimsel araştırma kullanılan para biriminin değer kaybetmesinin ülkeyi yöneten ulusal liderlere zarar verdiğini ortaya koydu. Türkiye ve diğer ülkelerde yaşanan krizlere bakıldığında 2023’te yapılması planlanan seçimin sonucunun Türk Lirası’nın değer kaybetmeye devam edip etmemesine bağlı olduğunu gösteriyor” denildi.

Washington Post’un Monkey Cage isimli bölümünde yayınlanan makalede, “Türk Lirası’nın değer kaybı, Erdoğan’ın popülaritesini de etkiledi” denildi. Steinberg’in makalede gönderme yaptığı bilimsel makaleden de detaylar yer aldı. 29 Aralık’ta yayınlanan makalede “Seçmen döviz krizine nasıl yanıt veriyor: Türkiye’den kanıt” başlığı kullanıldı.