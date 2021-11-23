Erdoğan’ın ‘ekonomik kurtuluş savaşı’: İlk söylediğinde dolar 5,78 idi

Erdoğan son üç yıldaki üç kur krizi sırasında da ‘ekonomik kurtuluş savaşı’ ifadesini kullandı. İlk söylediği tarih olan 16 Ekim 2018’de 5,78 olan dolar/TL kuru, ikinci kez söylediği 31 Ekim 2020’de 8,30, üçüncü çıkışı sonrası ise 12,63 oldu.

Sozcu.com.tr

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün yaptığı açıklamada faiz indirimlerini ve TL’deki değer kaybını olumlu bulduğunu duyururken, yaşananları “ekonomik kurtuluş savaşı” olarak nitelendirdi.

Erdoğan, “Ülkemizi bunca tuzaktan, bunca badireden nasıl çıkardıysak, Allah’ın yardımı ve milletimizin desteğiyle bu ekonomik kurtuluş savaşından da zaferle çıkartacağız” ifadelerini kullandı.

Bu açıklama öncesinde 11,20 civarında olan dolar/TL kuru, açıklama sonrasında çok sert yükselişe geçti ve bugün kurda 12,77’lük yeni tarihi zirve görüldü.

16 EKİM 2018’DE SÖYLEMİŞTİ

Erdoğan, “ekonomik kurtuluş savaşı” ifadesini ilk kez 16 Ekim 2018 tarihinde kullanmıştı. O tarihte kur 5,78 seviyesindeydi.

O dönemde yaz aylarında düşük faiz ısrarı ve ABD ile yaşanan Rahip Brunson kriziyle kur krizi yaşanmış, sonrasında U dönüşü yapılmış ve Rahip Brunson tahliye edilip ABD’ye yollanırken Merkez Bankası’nın politika faizinde de sert artışa gidilerek kurda gerileme sağlanmıştı.

Erdoğan o tarihteki konuşmasında emeklilikte yaşa takılanların taleplerine tepki göstererek “Dünyanın hiçbir yerinde 38 yaşında emeklilik diye bir uygulama yoktur. Ortalama emeklilik yaşı ülkemizde 52’dir. Emeklilikte Yaşa Takılanlar teklifinin ülkemize 750 milyar TL maliyeti var. Biz ekonomik kurtuluş savaşı verdiğimiz bir dönemde böyle bir yükü ülkemizin sırtına bindirmeye hakkımız var mı” demişti.

GEÇEN SENEKİ KUR KRİZİNDE DE SÖYLEDİ

Erdoğan, yine bir kur krizinin yaşandığı ve faiz tartışmalarının olduğu dönemde 31 Ekim 2020 tarihinde ‘ekonomik kurtuluş savaşı’ ifadesini kullandı.

Erdoğan, o tarihte yaptığı açıklamada “Ülkemizi ekonomi alanından kuşatmaya çalışanlara cevabımızı yeni bir ekonomik kurtuluş savaşıyla veriyoruz” demişti.

Erdoğan, dün yaptığı açıklamalara benzer şekilde geçen yıl da “Yıllarca bu ülkeyi faiz, kur, enflasyon şeytan üçgenine sıkıştıran cari açığını yüksek maliyetli borçlanmayla kapattırarak sömürenlerin oyunlarını birer birer bozuyoruz” demişti.

Bu sırada ülkede yine bir kur krizi yaşanıyordu ve dolar/TL 8,30 seviyelerindeydi.

İKİ KERE U DÖNÜŞÜ YAPILDI

Erdoğan, bu açıklamasından sadece bir hafta sonra TCMB Başkanı Murat Uysal’ı görevden almış ve yerine faizlerde sert artışa giden Naci Ağbal’ı atamıştı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da Uysal’ın görevden alınmasının ertesi günü istifa etmişti.

3 YILDA KUR YÜZDE 117 ARTTI

Erdoğan’ın ilk ‘ekonomik kurtuluş savaşı’ ifadesini kullanmasından bugüne kadar, dolar/TL kurundaki artış oranı yüzde 117’ye ulaştı.

Bir başka ifadeyle; Türk lirası dolar karşısında bu dönemde değerinin yüzde 54’ünü kaybetti.

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