Erdoğan’ın enflasyon açıklamasına vatandaştan yanıt: 20 yıldır iktidardasın, adama sorarlar…

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomiye ilişkin yaptığı açıklamada, “Enflasyonu hızla düşürme kabiliyetimiz var” ifadelerine yer verdi. Bu sözlere vatandaş “20 yıldır ne yapıyorsun? Adama sorarlar; bu enflasyon nereden geliyor? Biraz Allah’tan korkun ya” diyerek tepki gösterdi.

Batuhan SERİM Ali Selim YAMANLI

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 30 Eylül’de Dolmabahçe Ofisi’nde Ekonomik Dönüşüm ve Yeni Paradigmalar Zirvesi’nde ekonomiye ilişkin açıklamalarda bulundu.

“Enflasyon oranımızın nispeten yüksek seviyelere çıkması bazılarını şaşırtıyor olabilir” diyen Erdoğan, “Halbuki biz, aynı enflasyonu onları daha da şaşırtacak hızla düşürebilme kabiliyetine de sahip bir ülkeyiz. Bunu geçmişte yaşadık. Ondan sonra da düşürdük. İstihdamımızı tarihimizin en yüksek seviyesine çıkartırken, enflasyonun yol açtığı refah kayıplarını telafi edecek her türlü tedbiri de alıyoruz” ifadelerini kullandı.

Dün ise eylül ayı enflasyon oranı açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu’na (TÜİK) göre eylülde tüketici fiyatları yıllık yüzde 83.45 arttı. Enflasyon Araştırma Grubu’na (ENAG) göre ise yıllık artış yüzde 186.27 oldu.

Biz de İstanbul Kağıthane’de pazarda yurttaşlara mikrofon uzattık, “Sizce iktidarın enflasyonu düşürme kabiliyeti var mı?” diye sorduk.

Verilen yanıtlar şöyle oldu:

“ALLAH’TAN KORKUN YA”

İlhami Esen: “Geçinemiyor hiç kimse. Ay sonunu getiremiyoruz. Savaş halindeki Ukrayna’da bile yüzde 20’lerde, Rusya’da yüzde 10’larda, Türkiye’de yüzde 300’lerde enflasyon… Savaş halindeki ülkeler enflasyonu bu seviyelerde tutuyorsa sen ne yapıyorsun 20 yıldır? Adama sorarlar; bu enflasyon nereden geliyor? Biraz Allah’tan korkun ya! Fiyatların düşeceğine dair hiçbir ışık görmüyorum. (Elindeki alışveriş listesini göstererek) Hep yarım kilo gidiyor. Yakında 250 grama kadar ineriz.”

“PAZARDAKİ GİDİŞAT ENFLASYONUN DÜŞMEYECEĞİ YÖNÜNDE”

Derya Gültekin: “Enflasyonun düşmesini sadece umuyorum… Bu konuda ekonomistler daha bilgilidir ama benim pazarda gördüğüm enflasyonun düşmeyeceği yönünde.”

“YALAN SÖYLÜYORLAR”

Ali Serman: “Bir şey almadan çıkıp gideceğiz… Etiketleri görünce aklım gidiyor… Emekliyiz, kafa kalmıyor… Emekli maaşı yeter mi pazara? İstediklerimizi gönlümüzce alamıyoruz. Enflasyon düşmez, yalan söylüyorlar.”

“ETİKETLERİ GÖRÜNCE PAZARA GELDİĞİMİZE PİŞMAN OLUYORUZ”

Güler Özçelik: “Etiketleri görünce pazara geldiğimize pişman oluyoruz. Enflasyonun düşmesi mümkün değil. Nasıl düşecek? Her gün yeni bir zam geliyor. Bu gidişle asla düşmeyecek.”

“HER ŞEY ATEŞ PAHASI”

Nedim Güner: “İmkanı yok. Fiyatlar ateş pahası. Gönlümüzce alamıyoruz. Bir kıvırcık 15 lira, nasıl alacaksın? Bu fiyatların düşeceğini sanmıyorum. Çıkar da düşmez…”

“ENFLASYON KADAR MAAŞLARA DA ZAM GELİR İNŞALLAH”

Fuat Gültekin: “Fiyatlar emekliler için iyi değil. Üzülsen ne yazar… Allah sonumuzu hayır etsin. Bize de bugün açıklanan enflasyon kadar zam verirler inşallah…”

“ŞU AN ÖYLE BİR İHTİMAL GÖZÜKMÜYOR”

Kadir bey: “Şu an öyle bir ihtimal yokmuş gibi gözüküyor. Ben de nasıl düşeceğinin muhasebesini yapıyorum. Ya fiyatları düşürecekler ya da maaşlara zam yapacaklar. Maaşlara zam yapınca fiyatlar tekrar yükseliyor… Şu an için zor gözüküyor. Fiyatları aşağı çekeceklerini sanmıyorum.”

“FİYATLAR BÜTÇEYİ ZORLUYOR”

Döndü hanım: “Fiyatlar bütçeye uygun değil, zorluyor. Her şeyden gönlümüzce alıyoruz dersek yalan söylemiş oluruz. İktidar enflasyonu düşürür diye umut ediyoruz.”

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