Erdoğan’ın ‘enflasyona ezdirmedik’ dediği vatandaş: Sen gidip bir fakirin kapısını açtın mı?

Asgari ücret, memur ve emekli maaşları enflasyon karşısında erirken; Temmuz ayının yaklaşmasıyla birlikte ek zam beklentisiyle gözler iktidara çevrildi. İktidar yetkilileri sık sık ‘vatandaşlarımızı enflasyona ezdirmedik, ezdirmeyeceğiz’ diyor ancak halk aynı fikirde değil.

Batuhan SERİM

Kamera: Sinan TUNÇ

Toplumun büyük bir kesimi, yüksek enflasyon karşısında ne yapacağını bilemez hale geldi. İğneden ipliğe her kaleme gelen fahiş zamlar, özellikle dar gelirlilerin belini büktü; temel ihtiyaçlarını dahi karşılayamaz hale getirdi.

Halkın durumu bu iken, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati başta olmak üzere iktidar yetkilileri ekonomiye ilişkin olumlu açıklamalarda bulunuyor, ‘vatandaşlarımızı enflasyona ezdirmedik, ezdirmeyeceğiz’ diyor.

“MAAŞLARA ZAM DEĞİL PAHALILIĞA İNDİRİM İSTİYORUZ”

Temmuz ayının yaklaşmasıyla birlikte geçim derdiyle boğuşan vatandaşlar ise gözlerini iktidara çevirmiş durumda. Çünkü az da olsa geçimlerini iyileştirebilmek için ek zam bekliyorlar. Bazıları ise “Maaşlara zam değil, hayat pahalılığına indirim istiyoruz” diyor.

İstanbul Kadıköy’de vatandaşa mikrofon uzattık, “Asgari ücret, memur ve emekli maaşları enflasyon karşısında erirken ek zamma ihtiyaç var mı sizce? İktidarın ‘çalışanları enflasyona ezdirmedik’ söylemi doğru mu?” diye sorduk.

Verilen yanıtlar şöyle oldu:

“HEM DE NE EZİLMEK…”

Süleyman Uzun: “Herhalde yapılmalı. (İktidarın ‘çalışanları enflasyona ezdirmedik’ söylemi doğru mu sizce?) Doğru olabilir mi? Mümkün değil. (Ezildik mi enflasyona sizce?) Hem de nasıl ezilmek… Yerlerde sürünüyoruz. Herkes yaşıyor, görüyor bunu. Zengini zengin, fakiri fakir…”

“İNSANLARA FİYAT VERİRKEN SIKILIYORUZ”

Hikmet Öztürk: “Yapılmalı çünkü halkın alım gücü çok düşük. Ben mobilya sektöründeyim; geçen sene 10 bin liraya sattığımız koltuk takımı şu anda 21 bin lira. Yüzde 100’ün üzerinde bir artış var. Bu da insanların alım gücünü etkiliyor. İnsanlara fiyat verirken sıkılıyoruz. Düzgün bir yemek yesen kişi başı 100 lira ödemen gerekiyor. (İktidarın ‘çalışanları enflasyona ezdirmedik’ söylemi doğru mu sizce?) Ezdiriyorlar. Ezdirmemeye çalışıyorlar ama başaramıyorlar.”

“BU DÜZENİN YENİDEN KURULMASI GEREKİYOR”

Arzu hanım: “Tabi ki yapılmalı. Yetmiyor çünkü. Bir şeyler yapılması gerekiyor. Özellikle de gençler için yapılması gerekiyor. Bu düzenin yeniden kurulması gerekiyor. İktidarın ‘çalışanları enflasyona ezdirmedik’ söylemi doğru mu sizce?) Hayır yanlış. Herkes eziliyor. Yiyecek ekmeği zor buluyoruz. Asgari ücret 4250 lira, kiralar 3-4-5-6-7 bin lira… Nasıl yetecek ki? Kimsenin bir şey demesine gerek yok; sadece insanların içine çıksalar o bile yeter.”

“YARDIMLARLA GEÇİNİYORUM”

Zeki İşler: “Yapılmalı. Ben de bir emekliyim, geçinemiyorum. Sadece kira en düşük yerde 3 bin lira oldu. (Ay sonunu nasıl getiriyorsunuz?) Bazı insanların yardımıyla. (İktidarın ‘çalışanları enflasyona ezdirmedik’ söylemi doğru mu sizce?) Katılmıyorum. Şu an herkes eziliyor Türkiye’de.”

“81 YAŞINDAYIM BÖYLE HÜKÜMET GÖRMEDİM”

Halil Uçar: “Tabi ki yapılmalı. İnsanlar geçinemiyor. Hayat pahalılığı çok. Millet bunalmış vaziyette. Ne lokantaya girebiliyoruz, ne çay içmeye girebiliyoruz. Ben 81 yaşındayım, Türkiye’ye böyle hükümet gelmedi… Böylesi daha önce olmamıştı. (İktidarın ‘çalışanları enflasyona ezdirmedik’ söylemi doğru mu sizce?) Yanlış. Tabi ki eziliyoruz. Hiç durmadan eziliyoruz. Vızır vızır sinek gibi dolanıyoruz ortada… Neden? Enflasyona ezildiğim için. Bir lokantaya gidemiyorsun, çay içmeye gidemiyorsun. Bir kilo bir şey alıp yiyemiyorsun. Bundan büyük ayıp yok Türkiye’de.”

“BAZEN EVE GİDECEK PARAM OLMUYOR”

Alanur Kızıltay: “Tabi ki de yapılmalı. Şu an oturduğum evin kirası 3 bin lira, aldığım maaş 4 bin lira. Babam çalışamıyor, annem şeker hastası, kanseri var, kız kardeşim astım hastası. Dışarıdayken, ‘Acaba şunu alabilir miyim evime?’ diye çok düşünüyorum. Millete, ‘Her şey çok iyi, geçinmek çok kolay’ diyorlar. Sen gidip bir fakirin kapısını açtın mı? Evinde ne var ne yok diye baktın mı? Bazen eve gidecek param olmuyor.”

“EZİLMEDİK, YOK OLDUK”

İsmini vermek istemeyen vatandaş: “Asgari ücret ne olursa olsun, ara zam değil 50 tane zam yapsalar da yine de bu sorunu çözemezler. Hayat pahalılığı azalmadığı sürece zamların bir etkisi olmaz. Bir şeyler üretmemiz lazım. Üretmiyoruz, tüketiyoruz. (İktidarın ‘çalışanları enflasyona ezdirmedik’ söylemi doğru mu sizce?) Doğru olur mu? Ezilmek değil, yok olduk. Türkiye’de şu anda insanlar yaşamıyor.”

“‘GEÇİNMEKTE ZORLANMIYORUM’ DİYEN YALAN SÖYLÜYORDUR”

İsmini vermek istemeyen vatandaş: “Kim istemez ya? ‘Geçinmekte zorluk yaşamıyorum’ diyen tamamen yalan söyler. (İktidarın ‘çalışanları enflasyona ezdirmedik’ söylemi doğru mu sizce?) Mümkün değil. Öyle şey olur mu ya? Belki onların niyeti öyle değildir ama şartlar hiç de öyle göstermiyor.”

“MAAŞ ZAMMI YERİNE HAYAT PAHALILIĞININ DÜŞÜRÜLMESİ LAZIM”

İsmini vermek istemeyen vatandaş: “Şu anki asgari ücrete zam yaparlarsa işverenler, işçi çıkarmaya başlayacak. Şu anki asgari ücret iyi değil. Asgari ücrete iyileştirme yaparsa bütün her şeye iyileştirme yapması lazım. Bir kere benzine indirim olması lazım. Vergilerin tamamen aşağı inmesi lazım. Ev kiraları aldı başını gidiyor zaten… Maaş zammı yerine hayat pahalılığının düşürülmesi lazım.”

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