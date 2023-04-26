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26 Nisan 2023
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Erdoğan’ın eski doktoru anlattı

Alaturka Online
Alaturka Online

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün canlı yayında geçirdiği rahatsızlık sonrası miting ve açılışları  iptal ederek dinlenmeye çekildi.

Bir dönem Erdoğan’ın doktorluğunu yapan İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Turhan Çömez, SÖZCÜ TV’de Can Coşkun’un sunduğu Gündem Masası’na katıldı.

“Ne kadar güçlü bir karakter olursanız olun, bilimle çatışmak doğru değil” diyen Çömez şunları söyledi:

– Sayın cumhurbaşkanının bir yorgunluğu söz konusu. Bu yorgunlukla beraber ağır tempoda çalışmak, sağlıkla ilgili büyük sıkıntılar getirir. Dinlenmesi doğru olur. Yakınlarındaki hekim arkadaşlar ne öneriyor bilmiyorum kendisine.

– Her ne kadar bana doktor müsveddesi dese de bir hekim olarak ona tavsiyem dinlenmesi ve beslenmesine dikkat etmesi. Aksi takdirde ikinci bir sorun yaşaması muhtemel.

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