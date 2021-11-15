Erdoğan’ın evinin fotoğrafını çeken çift ile ilgili dikkat çeken iddia

Geçen hafta Çamlıca Kulesi’nden Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın evinin fotoğraflarını çektikleri gerekçesiyle gözaltına alınan İsrailli çift ülkede gündem oldu… İsrail medyası Tel-Aviv yönetiminin bu konu ile ilgili yaklaşımının perde arkasını yazdı.

Sozcu.com.tr

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konutunun fotoğraflarını çektikleri iddiasıyla gözaltına alınan İsrailli çift Natali ve Mordy Oknin ile ilgili yeni bir iddia İsrail basınından geldi.

İbranice ve İngilizce yayınlanan Hamodia isimli gazete İsrail Başbakanı Naftali Bennett’in bakanlarına verdiği talimatları yazdı. Walla News isimli haber sitesine konuşan bazı kaynakların sözlerini aktaran Hamodia, Bennett’in bakanlarına bizzat, “Ortaya çıkıp çok açıklama yapmayın” talimatını verdiğini aktardı.

Bennett’in, “Bu konuyu medya önünde konuşmayın, böyle bir hamle çiftin serbest bırakılması çabalarına zarar verebilir” dediğini aktaran İsrail medyası, Bennett’in haftalık kabine toplantısında “Biz bu sorunu çözmek için elimizden geleni yapıyoruz” dediğini de yazdı.

Öte yandan İsrail basını, olayların tırmanmaması için görüşmelerin alçak tonda ilerlediğini ve ilerleme sağlandığını aktardı. İsrail medyası, “Diplomatik çabalar çok göz önünde olmadan yapılıyor, bir anda çözmesi çok karmaşık olacak bir krize sebebiyet vermemeye çalışılıyor. Yetkililer Türkiye’nin sessizce çifti sınır dışı etmesini umut ediyor. İki ülke arasındaki hassas diplomasi daha da karmaşık çünkü her iki ülkede de büyükelçi bulunmuyor” yorumunu yaptı.

İsrail’in önde gelen TV kanallarından Channel 12 ve Channel 13, bu gerilimin iki-üç gün içinde bitmemesi durumunda olayın uzun yıllar sürebileceğine dikkat çekti. Fakat İsrail medyası, gerilimin çözüme ulaşmaması durumunda “Erdoğan’a diplomatik baskı” uygulanabileceğini ya da çözüme ulaşmak için yeni adımlar atılabileceğini öne sürdü.

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